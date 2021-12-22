转发提醒！西安至多地火车停运或调整运行时刻

受疫情影响，连日来，西安至广州、东莞、银川、兰州、北京、成都、重庆及陕西省内多个方向铁路客流持续下降，铁路部门根据实际情况对部分列车采取停运措施或调整运行时刻，旅客出行前请通过12306网站和12306客户端查询列车具体运行信息。

针对陕西省疫情防控形势，西安局集团公司管内各客运火车站严格执行体温监测、扫码进站制度，积极配合地方疫情防控指挥部，做好进出站旅客健康码、48小时核酸查验，严防“六类人员”、发热旅客及健康码异常旅客进入车站，做到进站旅客100%体温监测、100%健康码绿码通行、100%佩戴口罩；对售票厅、候车厅、卫生间、电梯间等公共区域执行每2小时清洁消杀，按时做好站内通风换气；对安检作业区域实施每半小时消毒消杀；加强进出站口、检票口等重点区域旅客组织工作，设置“一米线”，引导旅客保持安全距离；加大车站疫情防控广播宣传力度，安排专人对候车室进行不间断巡视，提醒旅客全程佩戴口罩。同时，在车站增设自助口罩机、增配酒精消毒液，方便旅客使用。为保证安全健康的乘车环境，西安局集团公司还在列车出库前加强对车体外部、车内空调过滤装置清洗消毒，保证客车车辆健康出库上线；运行中，加强对卫生间、集便器、盥洗室、通过台、过道、门把手等重点部位的擦拭消毒；终到后对列车车体和卧具进行全面清洁清洗消毒，确保列车疫情防控安全。

铁路部门提醒，请旅客提前了解当地疫情防控相关要求，合理安排出行，避免耽误行程。