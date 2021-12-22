■ 中企新冠疫苗在吉尔吉斯斯坦受欢迎

据新华社比什凯克电 （记者关建武、努尔扎提）吉尔吉斯斯坦免疫预防中心主任古尔芭拉日前接受采访时表示，自疫情发生以来，中国向吉尔吉斯斯坦援助多批新冠疫苗，同时协助吉政府购买中国新冠疫苗，中国新冠疫苗在吉市场上大受欢迎。

古尔芭拉介绍，中国国药集团的灭活新冠疫苗从启动接种第一天就开始在该国使用。今年7月，吉尔吉斯斯坦开始第二阶段大规模疫苗接种。

据介绍，今年3月和7月，中国分别向吉尔吉斯斯坦援助了两批国药新冠疫苗。本月14日，中国政府援助吉尔吉斯斯坦的第三和第四批新冠疫苗运抵首都比什凯克，吉副总理拜萨洛夫与中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文在机场共同出席疫苗交接仪式。

■ 援助津巴布韦新冠疫苗运抵

据新华社哈拉雷12月20日电 （记者张玉亮）中国政府援助津巴布韦的第五批新冠疫苗20日下午运抵津首都哈拉雷。津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加代表津政府到机场接收疫苗。

奇温加由衷感谢新冠疫情以来中方对津方抗疫提供的多方面援助和支持。他表示，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布对非疫苗援助新举措后，津巴布韦成为首批接收中方援助疫苗的国家之一，体现了两国全面战略合作伙伴关系的高水平。中国的疫苗援助对正在面临第四波新冠疫情的津巴布韦意义重大。

据介绍，当天运抵的援助疫苗为中国科兴公司生产的新冠疫苗。津巴布韦今年2月15日接收了中国援助的首批国药集团生产的新冠疫苗，此后又接收多批中国援助的国药集团新冠疫苗。