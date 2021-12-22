西安全力以赴遏制疫情蔓延势头

12月21日10时，陕西省西安市启动新一轮全员核酸检测工作，12月22日10时完成。此次检测是西安疫情防控工作中最重要的一轮核酸检测，将在24小时内彻底摸清底数，快速、精准发现潜在传染源。西安疫情在本土已经出现社区传播，并外溢到4个城市，尽快斩断传播链刻不容缓。

记者在西安未央区、灞桥区、雁塔区、碑林区、莲湖区、 新城区的城市综合体、企业片区、居民小区、医院等地核酸检测采样点看到，核酸检测工作正有条不紊地进行。市民在工作人员的引导下，测量体温、检查“一码通”后，排队进行采样。现场不断有工作人员提醒市民：有序排队，保持1米距离。

12月9日零时—20日24时，西安市累计报告本土确诊病例91例、本土无症状感染者8例，其中20日新增本土确诊病例42例。

在这个没有硝烟的战场上，从医务人员到广大党员、干部、师生、群众闻令而动，同心协力在各自岗位上与病毒争抢时间。

长安大学，深夜的校内食堂，灯火通明。工作人员正在搬运连夜制作的食物，送到师生手里。12月14日晚，长安大学各校区被划定为封控区域。“深夜紧急通知，宿舍楼要封闭管控。为了解决同学们的吃饭问题，学校开始征集志愿者，3分钟就有53人报名。”微信群里，一名辅导员说。

18日晚，1500名来自渭南、咸阳、宝鸡的医学检测人员，在昏黄的路灯下誓师出征，星夜兼程，从四面八方驰援西安。

“当前，西安市疫情防控形势严峻复杂，整个城市正在同时间赛跑、与病毒较量。各个战线正全力以赴遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。”西安市卫生健康委主任刘顺智说。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 13 版）