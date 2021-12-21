2022年“两节”期间 市民能否出行？

国务院联防联控机制近日印发2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案的通知，切实指导各地做好2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作。《2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下简称《工作方案》）强化人员安全有序流动，严格人员出行要求。

《工作方案》要求，中、高风险地区及所在县（市、区、旗）人员严格限制出行。中、高风险地区所在地市的其他县（市、区、旗）人员非必要不出行，确需出行的须持48小时内核酸检测阴性证明。严格限制前往中、高风险地区及所在县（市、区、旗），非必要不前往中、高风险地区所在地市的其他县（市、区、旗）。

《工作方案》明确，严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，对有中高风险地区的省（自治区、直辖市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（自治区、直辖市）跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。暂停旅行社及在线旅游企业经营陆地边境口岸城市团队旅游及“机票＋酒店”业务，陆地边境口岸城市要及时向社会发布自由行风险提示。

《工作方案》还提到，要优化调整学校寒假放假时间，错峰安排春季学期开学返校，做好“两节”期间留校学生的管理服务。合理调整企业放假和复工时间，引导务工人员错峰返乡返岗。高校或务工人员较多的企业可要求学生或务工人员持48小时内核酸检测阴性证明返校或返岗。

此外，在《工作方案》有关问题解答中还提及，为降低疫情传播的风险，“两节”期间应严控庙会、大型文艺演出、展销促销等活动，尽量不举办大规模人员聚集性活动，家庭聚餐聚会等不超过10人，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”，确需举办的尽可能缩小活动规模。自行举办5桌以上宴会等聚餐活动的个人，须向属地社区居委会或村委会报备，落实疫情防控规定。抵边乡镇避免举行大规模人员聚集性活动。

在国务院联防联控机制昨天举行的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋强调，要始终紧绷疫情防控这根弦，加强值班值守，落实四早要求，强化闭环管理，一旦发生疫情，要坚决、果断、迅速处置，第一时间阻断蔓延，确保做到放假不放松、闭环闭得住、防控防到位、措施有温度。

交通运输部应急办副主任周旻也于昨日表示，元旦、春节将至，交通运输部门将严格落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的总体要求，进一步做好两节期间交通运输疫情防控工作，进一步细化春运疫情防控分类应对工作要点。（熊颖琪）