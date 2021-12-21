北京：市民非必要不出京 但不搞“一刀切”

昨天的发布会上，庞星火介绍，目前，国外疫情高发，国内多地报告本土病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险。元旦、春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。为此，她对市民做出五点提醒：

一是相关人员请主动报备。请与发布病例轨迹有交集人员及12月14日（含）以来途经陕西省咸阳市渭城区，12月13日（含）以来途经陕西省延安市宝塔区，12月11日（含）以来途经陕西省西安市未央区、莲湖区、长安区、灞桥区、西咸新区，12月6日（含）以来途经江苏省无锡市宜兴市，12月5日（含）以来途经广东省东莞市，12月4日（含）以来途经陕西省西安市雁塔区、碑林区，12月1日（含）以来途经浙江省绍兴市上虞区，11月24日（含）以来途经黑龙江省齐齐哈尔市讷河市，11月22日（含）以来途经浙江省宁波市镇海区，以及接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员，请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。如接到通知，要做到不外出，不接待来访亲友，收发快递无接触配送。需要居家隔离者请配合管控，做到足不出户。不需居家隔离者，请减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。健康监测期间，进（返）京人员和同住人员一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、腹泻、味嗅觉异常等症状，需立即报告社区，配合开展核酸检测，不参加社会活动，不乘坐公共交通工具，不乘坐网约车等，戴好口罩，及早到附近医院发热门诊就医，向医生告知活动史、接触史及身体异常情况，不要自行购药、服药。

二是倡导市民在京过年，非必要不出京，但不搞“一刀切”，让留京、离京的市民都能安心过好年；坚持非必须不出境，密切关注近期国内发生疫情的地区疫情进展情况；不去中高风险地区和报告确诊病例地区旅游、出差；减少人员流动，少聚集，少外出，如需外出，提倡错峰出行，提前做好行程规划，准备充足的口罩、免洗手消毒品等防护物资，减少旅途风险；正在京外出差、旅游等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护。遇有所在县（市、区、旗）有病例报告的人员，请自觉遵守限制进京有关措施。

三是重点部门加强排查管控。机场、车站、道路卡口等交通枢纽，各宾馆、酒店、民宿、学校等单位加强排查管控，按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施。发现风险人员，要及时向所在社区（村）报告，并配合落实相关管控措施。

四是坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守疫情防控措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室、道路卡口等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。进入公共场所时，要坚持全员健康宝扫码登记入内，保证疫情发生时流调人员可第一时间与您取得联系。

五是严格落实个人防控责任。因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发疫情传播风险或其他严重后果的，将根据《中华人民共和国传染病防治法》《北京市突发公共卫生事件应急条例》等予以追责和处罚，严重者将依法追究刑事责任。（赵婷婷武文娟李泽伟）