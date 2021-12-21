阻断寄递传播疫情风险

新冠肺炎疫情发生以来，收寄快递已如同“柴米油盐酱醋茶”，成为老百姓生活中不可或缺的组成部分，严防疫情通过寄递渠道传播扩散至关重要。

为确保寄递安全，各大快递物流企业自疫情发生以来基本建立了一整套涵盖仓储、分拣、运输、配送全供应链物流环节的常态化防疫机制，严格的消杀流程覆盖了每一件快递包裹的所到之处。不过，行业疫情防控形势依然严峻复杂，特别是元旦、春节即将来临，疫情传播风险仍然较大。

疫情防控，谁也不能置身事外。一方面，各级邮政管理部门要按照国家邮政局部署要求，加强对所属区域邮政快递企业现场督导检查力度，推动常态化疫情防控工作落到实处；另一方面，寄递企业要严格按照所在地区疫情风险等级，从严从实从细落实疫情防控措施，分区分级对营业场所、办公区域、分拣中心、运输车辆、装备用具、邮件快件等进行全面消杀，确保行业安全稳定运行。

此外，广大消费者也要进一步提高自身防疫意识，在签收、寄发快递时始终绷紧防疫这根弦，尽可能多地选择无接触配送。比如，固定地点接收、利用智能快件箱等，最大限度减少直接接触。经过多年发展，目前我国快递末端服务涵括了宅递、箱递、站递、无人车送、无人机递等多种模式。相信随着无接触配送场景的日益丰富、无人技术的更新迭代，今后无接触配送服务模式会更多，寄递安全也会更有保障。