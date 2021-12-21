冬至养生以暖为先 数九寒天重在“养藏”

今天，我们迎来了冬季的第四个节气——冬至。自此开始进入“数九寒天”，一年中最冷的“三九天”由此拉开序幕。冬至节气是养生保健的大好时机和关键时期。

中医认为，冬至养生应以“养藏”为原则。天津市第一中心医院中医科主任刘纳文表示，冬至养生的首要任务是御寒。注意保持“三暖”，即头暖、背暖、脚暖。穿好贴身保暖衣物，以抵御寒气侵袭；老人在早晚气温较低时尽量少出门；有手脚冰冷、怕冷怕风、身倦嗜睡症状的阳虚体质者，更要注意保护阳气，宜在白天多晒太阳，以利阳气的生长。同时，保证充足的睡眠尤为重要，早睡晚起，着眼于“藏”，不轻易扰动阳气，也不过度忧心操劳、躁动心神。

“冬至饮食调养要遵循‘去寒就温’的原则。”刘纳文医生说，饮食上可适当选择羊肉、红枣、龙眼肉等温胃散寒的食物。适量食用花生、核桃、栗子等坚果，可以补肾健脑。冬至饮食虽以温补为主，但不宜大辛大热。因为冬季气候干燥，室内暖气充足，过多食用大辛大热的食物容易生燥火。如果出现上火，可以多进食藕、梨、萝卜等补充津液的食物。

冬季养生也需要适当运动。刘纳文医生提醒，运动时间不宜太早，在太阳出来后运动更好；运动以微微汗出为度，不宜剧烈运动，老年人、儿童和体弱多病者运动量不要过大；可以选择太极拳、八段锦等舒缓的运动方式。

“泡足可以改善足底部的血液循环，祛风散寒，温肾助阳，是冬季方便有效的外用调理方式之一。”刘纳文医生说，可选择艾叶、红花、鸡血藤等具有温通经络功效的药物，煎煮后泡足。泡足时间不宜过长，温度要适宜。泡足有益，但也不是人人都适合，患有严重低血压、心脏病、糖尿病等疾病的患者不宜泡足。

冬季是给肾补充能源的最佳时期。中医认为，腰为肾之府，按摩腰部可以达到固肾藏精的功效。刘纳文医生向大家推荐了一款二肾按摩手法：两手相对，上下搓热，放于腰部，上下按搓，动作轻缓；可早晚各一遍，每遍九次以上。

（视频制作：实习生宋怡静）