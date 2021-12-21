2021人民健康社区中老年健康促进系列活动重庆站举办

12月15日，由人民网·人民健康主办、葛兰素史克（中国）公益支持的“健康中国 预防先行——2021人民健康社区中老年健康促进系列活动”在重庆举办。活动旨在提高中老年群体疫苗接种价值认知，引导中老年人群树立“早认识，早预防，早健康”意识，推进健康老龄化，助力健康中国建设。

重庆两江新区第一人民医院社管中心主任余琴发表致辞时表示，当前，随着我国人口老龄化速度的加快，各类常见病和多发病成为公共卫生面临的主要问题。作为基层医疗机构，优化以及打造特色服务是工作的重点，希望通过持续优化基层服务质量，助力健康中国建设。

“预防带状疱疹，接种疫苗是经济有效的方式。”重庆新桥医院疼痛与康复科主任医师刘勇在发表关于带状疱疹防治的主题演讲时表示，带状疱疹同水痘一样，暂无特效治疗方法，接种疫苗是经济、有效的预防控制手段。随着年龄增长，机体的免疫力慢慢下降，个体感染疾病的风险就会增加。因此，中老年人膳食规律、均衡，心态平和，保持长期健康的生活方式，适当锻炼，有助于自身抵抗力、免疫力的增强，减少或避免病毒的感染。

重庆两江新区鸳鸯社区卫生服务中心副主任唐贞艳以《社区基层关爱老年人疾病防控的探讨》为题，详细介绍了全国卫生健康方针、重庆医疗机构老年人关爱政策、全市职工及城乡医保“两病”政策以及老年慢病诊治防知识。她表示，疫苗是有效的疾病预防措施，被世界权威组织机构广泛认同，为全生命周期提供保护。老年人可通过接种适宜疫苗，预防肺炎、流感、带状疱疹等疾病的发生。

重庆市疾病预防控制中心慢性病预防控制所所长丁贤彬从人口老龄化趋势、膳食结构的影响以及如何平衡膳食等方面介绍了慢性病的综合防控相关知识。他表示，当前，我国老龄化趋势在逐渐加快，老年慢性病患者的数量也在逐渐增多，社会经济的快速发展，吸烟、有害饮酒、身体活动不足、高脂高盐饮食等不健康的生活方式，都在影响老年慢性病的发病率。对此，基层服务机构应积极向居民普及合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡的健康“四大基石”，预防老龄化程度加剧。同时，在社区开展老年人健康管理，对65岁以上的老年人定期进行健康体检和健康指导；针对高血压、糖尿病患者进行定期随访、体检，使老年群体享受免费的基本公共卫生服务；开展脑卒中、心血管疾病、慢阻肺和糖尿病高危人群的早期筛查工作，及时发现中老年人各类慢病高危人群，进行早期干预，预防疾病的发生，减少疾病负担及死亡率。

作为基层医疗服务机构的负责人，重庆两江新区鸳鸯社区卫生服务中心主任陈天亚介绍了基层医疗服务中心的相关职责。他表示，社区卫生服务中心的工作内容包括：根据疾病预防控制规划，遵照国家规定的免疫程序，由合格的接种单位和接种个人给适宜的接种对象进行疫苗接种，以提高人群的免疫水平，达到预防、控制传染病发生和流行的目的。在此基础上，进一步加强疾病治疗，特别是慢病管理、老年人健康管理、疾病预防和疫苗接种，真正起到保护社区居民的桥头堡作用。近年来，基层社区卫生服务的设施建设正向着功能全服务优的水平迈进，旨在更好地为居民提供综合连续协同的基本医疗卫生服务。作为基层医疗服务机构，要向着为群众提供安全有效、方便、廉价的公共卫生和基本医疗服务水平而努力，让更多的居民群众在家门口享受到优质的医疗服务。