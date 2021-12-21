2021，守护好健康这个1（盘点2021）

时间是最好的见证者。

今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。站在新的历史起点，回顾即将过去这一年，从国家和社会的繁荣，到每个人的幸福，都离不开“健康”二字。健康是幸福生活最重要的指标，健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。

这一年，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态。中国坚持“动态清零”策略不动摇，严守外防输入，为国人创造了相对安全稳定的大环境。

这一年，中国医改以推广三明医改经验为抓手，持续向深水区进发；医保改革红利不断释放，人民群众就医负担持续减轻；积极稳妥推进优化生育政策，顺应群众期盼；织牢防护网络，构建强大公共卫生体系；让群众在家门口闻到“中药味”，中医药传承创新焕发新彩……

这一年，中国把保障人民健康放在优先发展的战略位置，稳稳地守护了14亿多人民的健康，让老百姓收获了实打实的获得感、幸福感、安全感。

——编者

疫情

动态清零 精准防控

当前，全球疫情仍处于大流行状态。自疫情发生以来，中国的疫情防控经历了三个阶段：在突发疫情应急围堵阶段，中国用3个月左右时间取得湖北保卫战、武汉保卫战决定性成果；在常态化防控探索阶段，中国以严防输入为目标，以核酸检测为中心扩大预防，在2—3个潜伏期控制住疫情传播；从今年8月开始，中国进入全链条精准防控的“动态清零”阶段，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，疫情发现一起就扑灭一起，努力以最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情，确保国内的疫情形势保持总体平稳。

坚持“人民至上、生命至上”，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，是中国一切防控举措的根本出发点和落脚点。中国的抗疫实践表明，14亿多人口的大国守住疫情防线，就是对国际抗疫的最大贡献。

医改

三明经验 开花结果

人均医疗费用约为全国平均水平一半；医保报销比例不断提高，城镇职工医保基金却从收不抵支到连续8年盈余；医药总收入增幅明显放缓，医院工资总额却增长3.08倍……

2012年以来，福建三明医改持续突破。从最初的治混乱、堵浪费，到医疗、医保、医药“三医”联动，再到组建总医院、医保基金“双打包”支付，当前，三明医改已迈入“以健康为中心”阶段，初步实现了患者、医院、医生、医保多方共赢，被习近平总书记评价为“人民至上、敢为人先”。

今年10月，国务院深化医药卫生体制改革领导小组要求，进一步加大力度推广三明医改经验，加快推动实现大病重病在本省解决、常见病多发病在市县解决、头疼脑热等小病在乡村解决。各地结合自身实际，因地制宜学习三明医改经验，积极探索创新，推动三明经验正在全国更大范围开花结果。

医保

三重保障 红利释放

越来越多的常用药、救命药纳入医保目录；住院费用跨省直接结算已覆盖全国；医保联网覆盖面更广了；困难人群有特殊保障……中国基本医疗保障制度建立以来，覆盖范围不断扩大、保障水平逐步提升。2020年全国基本医保参保人数13.6亿人，参保率稳定在95%以上。参保居民政策范围内住院费用报销比例超过70%。基本医保和大病保险、医疗救助功能互补衔接，有力确保“看病有制度保障”。

中国织就了世界上规模最大的基本医疗保障网。今年“十四五”开局之年，中国医保继续发力——国家医保局、财政部明确，促进基本医疗保险、补充医疗保险和医疗救助“三重保障”互补衔接；国家财政强力支持，国家统计局数据显示，今年全国卫生健康支出18659亿元，民生保障水平日益提升。人民群众就医负担持续减轻，全民健康水平显著提升，居民主要健康指标总体上优于中高收入国家的平均水平。

医保改革仍然在路上，改革红利将不断释放，更好维护人民的生命健康。

三孩

政策体系 配套支持

人口问题是国之大者，关系中华民族的未来和千家万户的幸福。当前，中国正处于人口大国向人力资本强国转变的重大战略机遇期。立足国情，遵循规律，中国决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策，配套实施积极生育支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

为了让更多家庭“愿意生、养得起、养得好”，2021年度中央预算内投资70亿元下达各地，支持新增示范性婴幼儿托位6万个，将参保女职工生育三孩费用纳入生育保险待遇支付范围；多地探索设立育儿假或延长产假……一系列重要改革举措纷纷出台，助力释放生育潜能，支持生育、养育和教育的政策体系正在形成。

公卫

织牢网络 重在预防

只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

5月13日，国家疾病预防控制局正式挂牌成立，标志着中国公共卫生体系改革迈出关键一步。新机构的成立，不仅能更好地应对突发性公共卫生事件，组织并调动力量进行防控，还能顺应健康发展新趋势，积极应对人民健康发展新需求。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，为构建强大公共卫生体系，中国将强化监测预警、检验检测、应急处置等职能，建设15个左右区域公共卫生中心，升级改造20个左右国家重大传染病防控救治基地、20个左右国家紧急医学救援基地。

当前，国家重大公共卫生事件医学中心加紧建设，国家紧急医学救援基地建设紧锣密鼓，国家重大疫情救治基地建设加速推进……一张强大、牢固的国家公共卫生防护网正在编织，将稳稳兜住14亿多中国人的健康。

中医

守正创新 大显身手

中医药是中华民族的瑰宝。抗击新冠肺炎疫情以来，“中西医并重、中西医结合、中西药并用”成为中医药传承精华、守正创新的生动实践。中医药全程深度参与疫情防控救治，有效降低了发病率、转重率和病亡率，提高了治愈率，为抗击疫情、守护人民群众生命健康作出重要贡献，也让广大群众对中医药有了更多的认识、建立了更深的信任。

中医药服务有“简、便、验、廉”优势，在基层有着广阔空间。目前已有98.3%的社区卫生服务中心、97.1%的乡镇卫生院、85.9%的社区卫生服务站和71.3%的村卫生室能够提供中医药服务，基本解决了人民群众在家门口“看中医、吃中药”的需求。

当前，中医药振兴发展迎来了天时、地利、人和的大好时机。中国启动了国家中医疫病防治基地、中医特色重点医院等重大工程项目，实施了中医药特色人才培养、治未病健康工程等，中医药传承创新发展正驶入“快车道”，为守护百姓健康作出更大贡献。