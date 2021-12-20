2021国民消费案例·前沿模式：瑞幸健康创新饮品

【案例名称】

瑞幸咖啡：健康创新饮品

【案例类别】

2021国民消费优秀创新案例·前沿模式案例

【案例背景】

2021年5月，人民网正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”，征集在国民消费领域中的创新实践案例。12月17日，由人民网主办的2021国民消费大会在京举办，会上揭晓了一系列2021国民消费优秀创新案例榜单，包括“创新产品案例”“潜力品牌案例”“先锋营销案例”“前沿模式案例”“热门消费地标”“营商环境案例”六大类别。

【案例企业/产品简介】

瑞幸咖啡以“创造幸运时刻，激发美好生活热望”为使命，充分利用移动互联网和大数据技术的新零售模式，与各领域优质供应商深度合作，打造高品质的消费体验，为顾客创造幸运时刻。目前，瑞幸咖啡在全国已拥有超过5600家门店，为顾客提供高品质、高性价比、高便利性的服务。2021年，瑞幸咖啡首个烘焙基地正式投产，基地总投资2.1亿元、占地面积4.5万平方米、咖啡豆年烘焙产能1.5万吨，逐步打通并实现全产业链的延伸。

【案例简介】

当健康成为时代的关键词，饮品行业也掀起了健康化发展浪潮。消费者对各类饮品的认知不断更新，消费抉择也逐步产生更显著的转变：越来越多的年轻人正在以咖啡，取代高糖高脂的奶茶与软饮，从而养成更健康的饮品消费习惯。

瑞幸咖啡基于中国消费者特质和喜好，不断创新咖啡健康品类，助力打造一系列广受年轻用户欢迎的咖啡产品，旨在加速消费者对饮品健康认知的转变，为年轻人提供日常饮品的健康新选择。

（注：以上材料均由申报者提供)