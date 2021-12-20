2021国民消费案例·创新产品：九号电动车

【案例名称】

九号公司：九号电动E200P ONE

【案例类别】

2021国民消费优秀创新案例·创新产品案例

【案例背景】

2021年5月，人民网正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”，征集在国民消费领域中的创新实践案例。12月17日，由人民网主办的2021国民消费大会在京举办，会上揭晓了一系列2021国民消费优秀创新案例榜单，包括“创新产品案例”“潜力品牌案例”“先锋营销案例”“前沿模式案例”“热门消费地标”“营商环境案例”六大类别。

【案例企业/产品简介】

成立于2012年的九号公司（Segway-Ninebot）是一家智慧移动能力公司，聚焦于创新短交通和机器人领域，旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司以“简化人和物的移动，让生活更加便捷和有趣”为使命，专注于推动智能短交通和机器人产品的创新与变革。

【案例简介】

九号电动E200P One是九号公司于2020年3月推出的一款智能两轮电动摩托车，自主研发和设计的蓝牙感应解锁、多用户账户系统、多种智能硬件控车方式、助力推行、一键定速巡航、智能防盗系统和九号云电系统，使得九号E200Pone在鲁大师智能化电动车评测中获得了543分的成绩。在智能化程度上，该款车型标配九号自研的真智能2.0系统，系统支持全车OTA、全车自检、远程开关机、电子围栏、智能防盗等功能。该产品的强便利性和智能程度极大的缩短了消费者点到点的距离移动时间，为缓解交通拥堵和环保出行的消费者，提供了新选择。

（注：以上材料均由申报者提供）