西安：全面加强公共交通防疫举措

新华社西安12月19日电（记者陈晨、蔺娟）记者从19日举行的西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，因当前疫情防控工作需要，西安将全面加强公共交通防疫举措。

这些举措包括，在城市公交方面，上线运营车辆每日消杀通风，驾驶员坚持每日上岗前体温测量。从20日起，对早晚高峰车辆满载率较高的线路增加配车，载客率不超过50%；出租车每日进行2次以上消毒作业，在5日内完成4万余名出租车和网约车驾驶员核酸检测，未完成检测的驾驶员严禁上岗营运；在公路客运方面，乘车离开西安和陕西省外进入西安的乘客均须持48小时内核酸检测阴性证明；在城市轨道交通方面，加密消杀频次，适时采取“越站”、加开备用列车、客流控制、分批放行等措施，减少乘客聚集。

此外，自20日起，西安市将暂停执行工作日机动车尾号限行措施。

西安市交通运输局副局长李斌科介绍，按照重点人群核酸检测“应检尽检”要求，截至19日12时，西安全市交通运输行业从业人员核酸检测累计119.2万人次，检测结果一切正常。（陈晨、蔺娟）