共同守护全人类生命安全（2021·年终专稿）

开栏的话

在历史的坐标系中，2021年注定留下极其特殊而重要的印记。

这一年，中国共产党在接续奋斗中迎来百年华诞，全面建设社会主义现代化国家踏上新征程；这一年，百年变局和世纪疫情交织影响，国际社会特别是发展中国家面临多重挑战；这一年，中国与各国同舟共济、共克时艰，为人类走出这段艰难时期贡献了重要的中国理念和中国方案。

本报从今天起推出“2021·年终专稿”系列述评，围绕抗击疫情、全球发展、开放合作、科技创新、生态文明、维护和平等主题，深度透视中国弘扬全人类共同价值、践行真正的多边主义、与世界各国携手构建人类命运共同体的生动实践，展现中国胸怀天下的责任担当。

2021年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难曲折。世界进入动荡变革期，早日战胜疫情、恢复经济增长，是国际社会的首要任务。

习近平主席出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话强调：“人类和平发展进步的潮流不可阻挡。让我们坚定信心，携手应对全球性威胁和挑战，推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界！”面对疫情挑战，中国从构建人类命运共同体高度，秉持携手努力、开放合作的精神，积极推动抗疫国际合作和疫后经济复苏，为守护全人类生命安全、维护世界各国人民健康福祉作出重要贡献。

凝聚国际共识，共建人类卫生健康共同体

团结合作是最有力武器。

疫情面前，任何国家都无法独善其身。今天的世界比以往任何时候更需要团结合作。携手共建人类卫生健康共同体是全球当务之急，也是人类战胜疫情的希望所在。

今年，习近平主席通过同外国领导人及国际组织负责人通话、会晤等双边外交活动，出席多场多边外交活动，在全球范围内广泛凝聚抗疫共识，推动构建人类卫生健康共同体。

“我们必须团结合作、共克时艰，共同守护人类健康美好未来。”“我们要坚持科学施策，倡导团结合作，弥合‘免疫鸿沟’，反对将疫情政治化、病毒标签化，共同推动构建人类卫生健康共同体。”“我们要支持彼此抗疫努力，在检测手段、治疗药物以及疫苗研发、生产、互认等领域加强合作，切实形成抗疫合力。”“我们要坚持对话而不对抗、包容而不排他，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。”……“团结合作”是习近平主席阐述抗击疫情主张的高频词。习近平主席的重要讲话为全球抗疫合作指明方向，为抗击疫情中的各国增添信心，引领国际社会以团结取代分歧、以理性消除偏见，凝聚起战胜疫情的最大合力。

从携手各国共建“健康丝绸之路”到共建人类卫生健康共同体；从全球健康峰会上提出推进国际抗疫合作的五项主张、宣布支持全球抗疫合作的五大举措，到二十国集团领导人峰会上的全球疫苗合作行动倡议；从全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，到向亚太经合组织捐资成立“应对疫情和经济复苏”子基金，再到宣布未来3年内提供30亿美元，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展……

中国积极开展抗疫国际合作，倡导加强全球公共卫生安全治理，推动构建人类卫生健康共同体，在履行国际义务、参与全球健康治理方面发挥重要作用，全面展示国际人道主义和负责任大国形象。

“中国始终彰显了一种慷慨无私的国际合作精神。”在俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁看来，中国有能力也有意愿为全球抗疫斗争作出贡献。“更重要的是，中国倡议世界团结起来共同抗击疫情，共同改善全球卫生治理，共同构建人类卫生健康共同体，这对解决全球性问题非常重要。”

坚持人民至上，携手推动疫苗公平可及

疫苗是战胜疫情的利器。

中国坚持人民至上、生命至上，率先提出把疫苗作为全球公共产品，郑重提出全球疫苗合作行动倡议，促进疫苗公平合理分配，确保在发展中国家的可及性和可负担性，共同弥合“免疫鸿沟”，为人类早日战胜病毒作出重大贡献。

中国已向120多个国家和国际组织提供超过18.5亿剂疫苗，全年将完成对外提供20亿剂疫苗的目标，是世界上对外提供新冠疫苗最多的国家；在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗；已向国际社会提供了约3500亿只口罩、超过40亿件防护服、超过60亿人份检测试剂……一张张持续不断更新的清单，见证着新中国历史上规模最大的全球紧急人道主义行动。

中国对外提供的疫苗99%以上运抵发展中国家，发展中国家迄今获得的疫苗大多数来自中国；中国疫苗是许多发展中国家获得的第一批疫苗，也是此后很长一段时间内所能获得的唯一疫苗；中国疫苗援助率先进入阿富汗、叙利亚等战乱地区，让当地民众在困境中看到了希望……一幕幕守望相助的场景，讲述着中国大力推动建立全球免疫屏障的故事。

在巴基斯坦北部的偏远山区，当地民众说，中国疫苗让他们“摆脱疫情阴影，过上正常生活”；在巴西亚马孙雨林深处的小村庄，当地人形容中国疫苗是“最困难时刻到来的最美礼物”……一支支跨越山海的中国疫苗，为世界各地民众构筑守卫生命健康的护盾。

倡议并成功举办新冠疫苗国际合作论坛，与会各国达成全年超过15亿剂的合作意向；同30多个国家发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，呼吁国际社会共同促进疫苗全球公平分配；主办新冠疫苗合作企业对话会，聚焦新冠疫苗的需求、供应、采购和共同生产；已宣布支持新冠疫苗知识产权豁免，同19个发展中国家开展疫苗联合生产……中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”，坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”。

联合国秘书长古特雷斯说，中国在推动疫苗成为全球公共产品等方面发挥关键作用；世卫组织总干事谭德塞说，中国为全球疫苗公平分配作出积极贡献；赤道几内亚总统奥比昂说，中国疫苗“挽救了非洲人民的生命”；泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷说，中国疫苗“是我们全民接种的主力军”……截至目前，30多国领导人亲往机场迎接中国疫苗，30多国领导人公开接种中国疫苗。

“形势艰难的时候，中国总是挺身而出。”有外媒如是评论。中国行动感动世界、温暖人心、见证真情。

促进疫后复苏，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展

发展是实现人民幸福的关键。

当前，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，世界进入动荡变革期。习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上郑重提出全球发展倡议，强调坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向，为各国聚焦发展、团结发展、共同发展，为共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段提供了行动指南，注入了思想动力。

“中国在复苏方面走在世界前列。”国际货币基金组织发布的报告指出，上半年中国对全球进口增长的贡献率达到14.8%，为全球经济发展增添了重要助力。中国加快构建新发展格局、实现高质量发展，将为世界提供更多新机遇，更好造福各国人民，推动构建全球发展命运共同体。

全球经济稳定复苏需要加强多边合作。中国坚定践行真正的多边主义，支持国际开发协会提前启动第二十轮增资谈判，提升发展中国家话语权；欢迎国际货币基金组织增发6500亿美元特别提款权，愿转借给受疫情影响严重的低收入国家……联合国贸发会议前秘书长穆希萨·基图伊表示，当前多边主义遭遇挑战，具有包容性的领导力非常必要，“我们赞赏中国对多边主义的明确承诺”。

德国材料制造商科思创位于上海的多功能复合型地区总部，丹麦泵类产品制造商格兰富位于苏州的格兰富最大海外研发中心和设于上海的格兰富数字化中心，美国霍尼韦尔公司位于武汉的新兴市场总部暨创新中心……众多知名跨国企业将创新发展的“大脑”设在中国，分享中国发展机遇，也见证了中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。

进一步优化进出口、进一步缩减外资准入负面清单、修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，实施海南自由贸易港法，高质量高标准建设中国特色自由贸易港，以积极开放态度参与数字经济、贸易和环境等领域谈判……今年是中国加入世界贸易组织20周年。20年来，中国主动加强国际合作，践行互利共赢，已成为120多个国家和地区的主要贸易伙伴。近年来，中国经济对世界经济增长贡献率年均在30%以上，世界经济增长“稳定器”和“动力源”作用凸显。

今年，罗氏制药投资近3亿元人民币的罗氏中国加速器项目在上海启动；拜耳医药投资超4亿元人民币的处方药北京工厂项目顺利推进；阿斯利康设在上海的全球研发中心正式启用……伴随中国持续扩大开放，来自各国的创新药物在中国与欧美国家上市时间基本实现同步，特别是通过进博会等开放合作平台，世界先进医疗解决方案正加速走向市场，为各国人民的健康福祉服务。

12月3日，中老铁路通车。作为高质量共建“一带一路”的标志性工程，中老铁路的开通将使万象至昆明之间的运输价格下降40%至50%。老挝国家总收入有望提升21%，“变陆锁国为陆联国”的夙愿正在实现。

中国坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题。在疫情重创全球产业链和供应链的大背景下，中国与沿线国家和地区推动共建“一带一路”高质量发展，探索了促进共同发展的新路子，实现了同共建国家互利共赢，为世界经济发展开辟了新空间。今年前10个月，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口货物价值9.3万亿元人民币，同比增长23%；中欧班列开行12605列，超过上年全年总量，货物运送量增长33%，畅通“生命运输线”，把口罩、防护服等急需防疫物资送往欧洲。截至10月底，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家175个城市，成为各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”。

“中国正以开放的姿态为世界经济助力。”亚投行副行长兼董事会秘书艾德明的话再次印证，中国坚定不移同世界共享市场机遇、坚定不移维护世界共同利益。

道阻且长，行则将至，行而不辍，则未来可期。中国将继续与世界各国携手并肩，坚定不移推进抗疫国际合作，共同推动构建人类卫生健康共同体，共同守护人类健康美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 03 版）