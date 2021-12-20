迅速果断处置聚集疫情 尽快实现“动态清零”

新华社绍兴12月19日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰17日至19日到浙江省绍兴市调研指导疫情防控工作，深入疫情严重的上虞区，了解社区封控、核酸筛查、集中隔离、流调排查、医疗救治、服务保障等情况，部署推进重点防控任务，看望慰问奋战在防控一线的广大干部群众。她强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，深入细致抓好各项防控措施的落实，周密组织应检尽检、不落一人，第一时间应隔尽隔、规范管理，科学精准对小区实行分级分类管控，做好生活物资的保障供应，解决垃圾转运消毒、群众就医用药等问题，推进“无疫小区”建设，调动群防群控的积极性，坚决尽快把疫情控制住。

绍兴疫情主要集中在上虞区的百官、曹娥两个街道，感染者占比超过90%，呈现葬礼群体聚集、超市放大扩散等特点，经过这几天的努力，社区基本实现清零，但疫情防控仍处于关键期。孙春兰指出，要突出重点区域组织核酸筛查，覆盖外来务工人员等全人群，发现感染者后“三公（工）”协同快速流调排查，及时转运风险人员并隔离到位。随着隔离人员的增多，加强隔离点管理非常重要。要严格落实隔离点规范标准，增加卫生监督力量，防止交叉感染，做好心理疏导和人文关怀，解除隔离必须经过一个潜伏期和“双采双检”，避免漏管失控。

孙春兰强调，近期国内疫情多点散发，“两节”临近，各地各部门要坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，严格入境隔离点闭环管理，坚决守住口岸等各个关口。要压实“四方责任”，落实“四早”要求，强化对婚丧嫁娶等聚集性活动的管理，严格农贸市场、商场超市、交通场站、文化娱乐等重点场所的防控工作，加强督查问责，确保各项措施落实到位。“两节”期间各地要成立防控专班，做好人员培训、医疗物资和备用医院储备，及早开展防控应急演练，主要负责同志要应急值守，一旦发现疫情快速反应、果断处置，第一时间有效阻断疫情。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 04 版）