国家卫健委：11亿8628.9万人完成全程接种

人民网北京12月18日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至12月17日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗26亿6183.8万剂次，完成全程接种的人数为11亿8628.9万人。

米锋表示，当前，全球新冠肺炎确诊病例连续8周增长，77个国家和地区报告了奥密克戎变异株，我国外防输入压力持续增大。

“元旦春节临近，冬春季疫情防控要始终坚持‘动态清零’总方针，着力在科学精准上下功夫。”米锋表示，要因地制宜、分类指导、分区施策，在落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，坚决防止简单化、“一刀切”、“层层加码”，最大限度减少对群众生产生活的影响。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华指出，总体来看，近期国内的疫情仍然呈局部散发和规模性聚集并存特征。航空口岸和陆地口岸是主要输入途径，主要由境外的输入病例和相关的物品、冷链食品引起。

贺青华进一步指出，目前全国疫情形势总体保持比较平稳，局部地区发生由境外输入疫情引起的本土聚集性疫情有的已经得到控制，有的正在控制之中，云南陇川疫情已经连续8天没有新增病例，疫情得到了有效控制。黑龙江哈尔滨、齐齐哈尔已经连续4天没有新增病例，疫情得到基本控制。内蒙古满洲里疫情基本得到控制，疫情进入收尾阶段。浙江宁波、杭州、上海等地近日新增的散发病例均来自集中隔离点，疫情风险逐步得到控制，浙江绍兴仍处于持续发展的阶段，疫情主要集中在封控的管控区域，当地仍然存在后续传播的风险。陕西西安和广东东莞两地的病例基因测序高度同源，为同一境外输入源头的同一传播链，这两地应该严密的控制，两地疫情仍在继续发展，存在进一步扩散可能。风险人员排查和重点区域管控工作正在抓紧进行。

据悉，近日，国务院联防联控机制综合组向广东、陕西派出工作组指导地方开展疫情处置工作。下一步将继续指导各地落实国务院联防联控机制的部署，推进核酸检测和流调溯源，加强隔离点的管理和社区管控，加快排查高风险人群和场所，确保各项措施及时落实到位，防止疫情进一步扩散蔓延。