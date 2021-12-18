南北方气温陆续“触底” 各地民生保障却很暖心

中央气象台17日继续发布寒潮蓝色预警，受冷空气影响，12月17日8时至18日20时，我国中东部大部地区将降温6℃～8℃，其中，安徽东南部、浙江大部等地降温幅度可达12℃以上。

在极端天气再次来袭的情况下，取暖有无问题、生活物资如何保障、困难群体如何御寒……这些普通民众关心的切身问题，各地都提前谋划、周密部署，进行了周密的准备。

记者了解到，当前浙江省新一轮疫情防控已进入关键时期。冷空气强度再次升级，给一线战“疫”人员带来不少挑战。“当地为我们抗疫人员配备了姜茶、棉被、棉服。”17日早上6时30分，经过前一天的降雨，宁波市镇海区临江社区社工张义出门就感到了寒意。因疫情防控的需要，临江社区实行封闭管理已有多日，张义与其他社区工作者大部分工作就是当好居民的物资“配送员”。张义说：“为了保障困难居民基本生活所需，我们制定了相应的方案，物资保障品中既有蛋奶，又有蔬菜、水果，还是挺丰富的。”

根据实际需求，绍兴市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控指挥部物资调配供应组迅速落实，14日已为医务人员紧急增补了棉被200条、枕头200个、电热水壶35个、抽纸10箱、接线板35个等应急物资；给转运隔离人员的司机配发370件防寒服，已于16日中午前分批送达，并发放到位。

一顶普通的帐篷，对于疫情防控一线执勤人员来说却是避寒利器。记者从绍兴市公安局上虞区分局获悉，目前上虞全区110个卡口均已搭建应急帐篷，配备取暖设备。

北京、山东等多地也正在陆续开展“寒冬送温暖”行动。

记者从北京市气象局了解到，受冷空气影响,16日至17日北京市出现大风降温天气。17日6时47分“观象台”站气温为-7.5℃，为今年入冬以来最低值。

为应对寒潮天气，北京市怀柔区喇叭沟门满族乡迅速开展各项工作，各驻村工作站、村“两委”干部24小时在岗在位。该乡还对低保户和特困老人一一进行走访，确保老人们温暖过冬，乡社保所工作人员任超介绍道：“每逢寒潮来临，我们都要挨家挨户地走访查看低保户、特困老人取暖和被照看情况，并提醒他们注意防寒保暖、预防煤气中毒，对于他们反映的困难，我们也会及时给予帮助。”

北京市城市管理委员会提前部署，做好大风降温天气城市运行保障工作，在供热服务方面，确保“气温下降，室温不降”；在供气方面，加强燃气设施设备巡视检查和地下管线防护，做好供需计划对接，保障居民正常用气；要求在大风前全面开展户外广告设施安全检查，对检查发现存在隐患的设施，立即进行加固或拆除。

眼下，山东省德州市平原县前曹镇鸣鸡店村的大棚西红柿正迎来第一季采收期。近期，气温骤降给大棚蔬菜生产带来一定影响。平原县农技专家第一时间进棚指导让种植户张千彪吃下了“定心丸”。

“专家给我们讲解了低温天气下蔬菜生产注意事项，帮我们制定了应对措施。比如温度方面，白天棚内温度要控制在20℃～25℃，晚上则控制在10℃～15℃。”张千彪说。

作为全国蔬菜生产重点县，平原县设施蔬菜总产量达26万吨。为做好寒潮下“菜篮子”稳产保供，平原县蔬菜和水产业发展中心副主任董丕举介绍，该中心组织了13个农技服务队，深入重点乡镇生产棚区现场指导，确保蔬菜市场供应和价格稳定。（记者：张璇、田晨旭、叶婧、马剑、罗鑫）