海淀琨御府东区7号楼正式解封

昨天上午，琨御府东区7号楼解封仪式在小区南门广场举行，海淀区卫健委及街道、社区工作人员为居民代表、社区干部、物业代表、驻区单位、后勤保障等人员献上鲜花，感谢广大居民和工作人员的配合与支持。

12月16日，琨御府东区7号楼最后一轮核酸检测结果全部显示阴性，根据区疾控中心关于疫情处置建议，琨御府东区7号楼解除封闭管控。昨天上午，在《我和我的祖国》的歌声中，伴随着解封通告的宣读，琨御府东区7号楼正式迎来解封。这也标志着海淀现有封闭管控小区实现清零。居民们纷纷走出小区大门，脸上洋溢着幸福快乐的微笑。

解封后，居民单先生带着爱人与两岁半的小女儿下楼遛弯儿，14天没能出门的小姑娘非常高兴。单先生表示，封控期间可以感受到社会各界对他们的关心与帮助，社区工作人员非常辛苦，真心对他们的付出表示感谢。

邹女士因为前来看望亲友，意外被封控在社区中，社区每天为他们配送生活物资，还及时为家中年幼的孩子解决了就医问题，她觉得非常感动，特地为社区送来了锦旗。

北京青年报记者了解到，自12月2日琨御府东区7号楼实行封控管理以来，机关干部、社区干部、志愿者、地区单位、新就业群体等多方力量化身“大白”，用心用情做好居家隔离人员的服务保障。核酸检测、爱心绿植、蔬菜礼包、快递外卖配送，将街道的浓浓心意传递到每家每户中。徐庄社区党总支副书记黄涛表示，封控期间居民的理解和配合让他觉得特别暖心。

海淀区八里庄街道党工委副书记、办事处主任李云驰表示，7号楼的顺利解封，离不开我们居民朋友们的大力支持，离不开社区、物业、安保等各方力量的辛勤付出，更离不开地区单位的配合和保障。

一次次问候，一句句感谢，一声声祝福，是琨御府居民对疫情防控工作的理解和支持。居家隔离，配合核酸，也正是琨御府居民的全力配合，才有了封闭管控工作的圆满结束。

在封控管理期间，鲁采餐饮、盒马鲜生、懒人餐厅、星巴克、建行成远支行、雅德嘉口腔、广才轩教育、农业银行四季青支行、鳗鱼家等企业和单位纷纷为居家人员和工作人员送来暖心慰问品，用自己的方式为防疫贡献一份力量。

按照要求，琨御府东区7号楼解除封控管理后将继续实行7天健康监测。社区出入口严格24小时值守，落实测温、查证、扫码、登记等防控措施。八里庄街道也提醒全体居民要做好个人防护，勤洗手，戴口罩，常通风，不聚集，不扎堆，如遇特殊症状，第一时间报告社区进行处置。有发热等不适症状要及时就医。（王斌）