杭州新增4例确诊病例：含一5岁男童 均多次核酸阴性

中新网杭州12月18日电(王逸飞)17日晚21时11分、23时56分，杭州先后通报新增1例和3例新冠肺炎确诊病例(轻型)。根据官方通报，4人中含一名5岁的幼儿园学生。此外4人均为集中隔离人员，隔离期间多次核酸阴性。

其中，确诊病例李某某，女，42岁，为确诊病例杨某某的密切接触者，已于12月8日纳入集中隔离，隔离期间多次核酸检测阴性，17日报告核酸检测结果阳性。

确诊病例盛某，男，5岁，现住杭州拱墅区祥符街道丰登街阮家桥公寓，锦绣幼儿园学生。为确诊病例盛某某的儿子。已于12月7日纳入集中隔离，隔离期间多次核酸阴性，17日报告核酸检测结果阳性。12月6日、7日在幼儿园上课，后集中隔离。

确诊病例傅某某，女，51岁，现住拱墅区拱宸桥街道永和坊，红豆居家员工(湖墅南路421号)。系在确诊病例吴某的密接者排查时纳管。已于12月7日集中隔离，隔离期间多次核酸阴性，17日报告核酸检测结果阳性。12月7日在家，未外出，后集中隔离。

确诊病例杨某莲，女，60岁，现住拱墅区上塘街道铁建国际城14幢，保姆，系在确诊病例吴某的密接者排查时纳管。已于12月7日集中隔离，隔离期间多次核酸阴性，17日报告核酸检测结果阳性。12月7日在家，未外出，后集中隔离。

据悉，自12月7日出现本土疫情以来，杭州已累计报告新冠肺炎确诊病例28例。(王逸飞)