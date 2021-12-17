国家职业病防治五年规划发布：需做好工作压力等职业病危害预防控制

人民网北京12月17日电 （记者张文婷）近日，国家卫生健康委会同职业病防治工作部际联席会议其他成员单位研究制定了《国家职业病防治规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》），明确到2025年，职业健康治理体系更加完善，职业病危害状况明显好转，工作场所劳动条件显著改善，劳动用工和劳动工时管理进一步规范，尘肺病等重点职业病得到有效控制，职业健康服务能力和保障水平不断提升，全社会职业健康意识显著增强，劳动者健康水平进一步提高。

中小微企业职业健康管理基础薄弱

据了解，《规划》由职业健康现状和问题、总体要求、主要任务和保障措施4个部分组成。

《规划》分析，“十四五”期间职业病防治工作面临的形势，主要表现在四方面：一是新旧职业病危害日益交织叠加，职业病和工作相关疾病防控难度加大；二是职业健康管理和服务人群领域不断扩展，职业健康工作发展不平衡不充分的矛盾突出；三是职业健康监管、技术支撑和服务保障能力还不完全适应高质量发展的新要求；四是部分地方政府监管责任和用人单位主体责任落实不到位，中小微型企业职业健康管理基础薄弱。

做好工作压力等职业病危害预防控制

职业病防治工作该如何落实？《规划》从改善工作场所劳动条件、严格监管执法、强化救治措施等8方面进行了详细说明。

具体来看，在改善工作场所条件上，一方面要通过调整产业政策、落实用人单位主体责任、持续开展职业病危害因素监测和专项治理等工作，强化对传统职业病危害源头防控；另一方面要采取有效措施，做好工作压力、肌肉骨骼疾患等职业病危害的预防控制。

在严格监管执法，提高职业健康监管效率方面，强化监督执法，严肃查处违法行为。规范用人单位劳动用工，加强劳动合同、工作时间、工伤保险等监督管理。继续在重点行业中推行集体协商和签订劳动安全卫生专项集体合同，督促用人单位和劳动者认真履行防治责任；落实平安中国建设要求，加强工矿商贸、建筑施工、核与辐射等行业领域的监管，统筹推进职业病防治工作。加强基层监管队伍建设，提升规范化、专业化水平。

在强化救治措施，提升职业病患者保障水平方面，加强职业病及危害因素监测，完善监测政策和监测体系，扩大监测范围，开展风险评估，实施分类监管，提高预警能力。依托现有医疗卫生机构健全职业病诊断救治康复网络，提升救治康复能力。发挥多项保险制度的作用，减轻患者医疗负担。落实救助政策，保障职业病患者基本生活。

在推动健康企业建设，提升职业人群健康水平方面，将“健康企业”建设作为健康城市建设的重要内容，大力推动健康企业建设，推进企业依法履行职业病防治等相关法定责任和义务。鼓励矿山、冶金、化工、建材企业和医疗卫生机构、学校、公安、交通运输等单位率先开展“职业健康达人”评定活动。

在加强人才培养，强化技术支撑体系建设方面，加大职业健康检测评价、工程防护、诊断救治等专业人才培养力度，鼓励和支持高等院校、职业院校加强职业健康相关学科专业建设。健全职业病防治技术支撑体系和职业病诊断救治技术支撑网络。

在推动科技创新，引领职业健康高质量发展方面，推动将职业健康关键技术、重大项目纳入国家和地方科技计划，开展前沿基础性研究、防护关键技术及装备研究、诊疗康复关键技术研究，形成一批先进技术成果并推广应用。

在推进信息化建设，提升职业健康管理效能方面，将职业健康信息化工作纳入全民健康保障信息化工程，实现跨层级、跨地域、跨部门的协同管理和服务。建设全国一体化的职业健康信息管理平台，加强部门信息共享。

在加强宣教培训，增强全社会职业健康意识方面，持续开展《职业病防治法》宣传周活动，大力开展职业健康教育，营造全社会关心关注职业健康的良好氛围。实施职业健康培训工程，加强用人单位主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害劳动者全员培训，提升劳动者自我防护和依法维权意识。

《规划》还在主要任务中设置了中小微型企业职业健康帮扶行动、职业病防治技术支撑体系建设、全国职业健康管理信息平台建设和职业健康科技创新等4个专栏，主要为了解决制约职业病防治工作中的短板与弱项问题，提升职业病防治的服务保障和科技支撑能力。

运用金融、社保等政策措施 推动职业病防治工作

为保障《规划》的顺利实施，明确了四个方面的保障措施。一是加强组织领导，压实工作责任。对地方各级政府有关部门及联席会议成员单位抓好《规划》落实提出了明确要求。

二是健全法律法规，强化政策融合。推动修订《职业病防治法》，推动建立健全职业病防治地方性法规规章，综合运用金融、社保等政策措施，推动做好职业病防治工作。

三是做好经费保障，确保任务完成。各地区要强化职业健康经费保障，建立多元化的防治资金筹措机制，鼓励和引导社会资本投入职业病防治领域，加强资金使用情况考核，提高资金使用效率。

四是加强督查评估，确保规划落实。职业病防治工作部际联席会议办公室将适时组织有关成员单位开展《规划》实施情况专项督查，2023年和2025年分别开展中期和末期考核评估。