2021中国家庭健康大会在京举行

12月15日，“2021中国家庭健康大会”在北京举行。大会以“健康是新时代的家风”为主题，让好家风助力健康中国。

2021中国家庭健康大会现场

大会由中国计划生育协会、全国爱卫办指导，全国妇联妇女发展部、国家卫生健康委人口文化发展中心联合指导，中国家庭报社主办，中国计划生育协会国际合作部、中国卫生信息与健康医疗大数据学会家庭健康专委会联合主办，家庭报文化发展有限公司承办，中国互联网发展基金会支持。大会为期一天，以线上线下相结合的方式进行。线下，在北京设有主会场，并在全国18个地区分别设有分会场。

当天还同期举行了4场家庭健康主题分会，分别是：“‘数字链接健康’——守护家庭健康，关注防癌早筛”分会；家庭健康营养新风尚分会；健康时尚新趋势分会；“关注心理健康，促进家庭幸福”家庭心理健康促进学术交流活动。

中国互联网发展基金会理事长、中央网信办原副主任王秀军表示，打造数字中国，以数字技术链接健康是重要工作。中国互联网发展基金会将继续大力支持中国家庭健康事业，并致力于凝聚多方力量，以互联网为抓手，赋能家庭健康产业，助力数字家庭建设和数字中国建设，让亿万家庭在共享互联网发展成果上拥有更多获得感、幸福感、安全感。

大会宣读了共和国勋章获得者、中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山《致广大家庭的一封信》。他结合个人生活、职业经历，指出“最好的健康导师和健康监督员，就是我们的家人”，“家庭的好风气，能够支撑起全社会的好风气，如果每个家庭都能做到相亲相爱、立德树人、重视教育，我们的民族前途必然不可限量。”他号召全国人民把珍爱生命、乐享健康的理念融入个人习惯、家庭生活、民族理想。

主题推进见实效

今年，由中国计生协联合国家卫生健康委、农业农村部、国家乡村振兴局、国家疾控局开展了2021年度家庭健康主题推进活动，包括健康家庭优秀案例征集、全国“孕妈萌宝小鸟餐”优秀案例征集和“晒晒我的美丽庭院”微博话题互动等活动，大会第一篇章“健康家庭，全民行动”集中展示了相关成果。

中国计生协党组成员、副秘书长何翔介绍，全国“孕妈萌宝小鸟餐”优秀案例征集活动，旨在动员广大家庭积极行动起来，在日常生活中践行文明健康、绿色环保的生活理念，在提倡合理膳食、营养均衡的同时，也要注重厉行节约、反对浪费，让“营养均衡、节约精致”成为家庭的健康新“食”尚。活动期间，各地计生协积极推进，采用多种宣传手段，开展了相关科普直播、落地分享会等活动。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、全国“孕妈萌宝小鸟餐” 优秀案例征集活动的专家评审团成员马冠生，从营养健康的角度对获奖作品进行了解读，他表示，“小鸟餐”对推广合理膳食行动、反对浪费、促进家庭健康具有深远意义。

会上还以沙画表演的形式回顾了“晒晒我的美丽庭院”微博话题互动中的庭院风光。据悉，“美丽庭院”相关活动将继续在全国城乡深入开展，带动新时代的家庭文化、健康文化不断深入融合。

基层守护担重任

大会第二篇章主题为“健康家庭，基层守护”。近年来，全国多地以家庭健康促进行动为抓手，通过激活家庭这一基本健康细胞，来带动整个城市的风貌变化和健康观念普及。

现场，福建省宁德市、湖南省长沙市、新疆维吾尔自治区博乐市通过视频连线方式，介绍了在家庭健康促进方面开展的工作及亮点。

全国爱卫办副主任、健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安作总结点评。他指出，三个家庭健康促进行动代表城市的共性在于，结合当地实际，考虑人民需求，创新治理方式和方法，实现健康与经济社会良性协调发展，这些城市有个性、有韧性，又充满人文魅力。期待未来类似案例能够不断涌现，为健康中国建设贡献各自的“特色经验”。

全国爱卫办副主任、健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安

以健康守门人为标志的基层医疗卫生服务，在我国卫生健康工作中肩负着重要使命。 “中国家庭健康守门人”不仅包括基层医疗卫生工作者，还包括一些关注家庭健康的机构组织、专家学者、相关媒体、爱心企业等。

2021中国家庭健康守门人征集评选活动由国家卫生健康委人口文化发展中心主办，中国家庭报社承办。国家卫生健康委人口文化发展中心主任张建兵介绍，今年的征集评选活动共收到来自全国各地的700余组案例。经过严格的初评和复评，分别评选出100名个人典型案例、100个团队典型案例。

图为国家卫生健康委人口文化发展中心主任张建兵介绍2021中国家庭健康守门人征集评选活动评审情况

数字互联惠民生

信息时代为家庭健康建设带来不少助力的同时，也向我们提出更高要求。在大会第三篇章“健康家庭，数字互联”，“数字家庭”概念被进一步强化推广。

随着5G时代的到来，“互联网+”“数字化”这些词汇已经越来越多地融入到健康家庭建设的进程中。国家卫生健康委宣传司二级巡视员刘哲峰，工信部消费品司医药发展处四级调研员张楠，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚，山西振东健康产业集团有限公司董事长李安平在“数字互联，家庭健康”圆桌会献计献策，畅所欲言。

国家卫生健康委宣传司二级巡视员刘哲峰表示，互联网正在慢慢改变人们获取健康知识和服务的习惯，数字化的健康就在我们身边。现在，每个人都拥有健康码，它未来或将发展成为一个健康数据平台。

工信部消费品司医药发展处四级调研员张楠提到，随着新一代信息技术和医药工业深度融合，数字化在推动医药工业发展方面能够加快创新药研发，提升生产运营效率和质量水平，促进新模式新业态发展。

爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚认为，如果实现健康数据的互联共享，就能进一步方便大众，特别是在体检领域，能够通过给用户健康隐患“打标签”的方式减少“检而不治，酿成大病”的情况。

李安平认为，对传统中医药业而言，大数据在中草药种植、中医诊疗标准、相关产品宣传推广等方面，都发挥着重要作用，从而能够促进整个大健康产业的发展。

大会还揭晓了“2021中国家庭健康责任企业”征集活动评选结果。活动旨在寻找顺应时代发展潮流、推动家庭健康高质量发展的责任企业，促进家庭健康产业生态圈良性发展。

大会面向广大家庭发布了《家庭健康促进行动倡议书》，号召社会各界将健康融入家教家风，建设健康宜居环境，完善家庭健康服务，动员和激发广大家庭成为健康中国建设的参与者、奉献者、获益者，助力健康中国行动在基层落实落地。

为助力全面推进健康中国建设，健康中国行动推进委员会办公室决定举办健康中国行动知行大赛家庭专场，并在大会现场进行了启动。