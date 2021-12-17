感动！21岁医学生车祸离世 捐献遗体成母校“无言老师”

刘雨檀生前近照。 图片由成都医学院提供

一个月前，作为成都医学院公共卫生学院预防医学专业2018级本科2班的学生，刘雨檀跟大多数成医学子一样，每天一早起来，食堂吃饭、教室上课、图书馆看书、医院实习、寝室休息、同学玩乐、操场跑步，大学生活匆忙而规律，辛苦而快乐。

但2021年11月3日清晨的7点20分，刘雨檀的生活被摁下停止键，一场突如其来的车祸让她再未醒来。

12月11日凌晨，刘雨檀离世后，她的爸爸妈妈决定，捐献女儿的眼角膜和遗体。

捐献证书。图片由成都医学院提供

12月11日中午，成都医学院遗体捐献接收站的老师将刘雨檀从医院接回了校园。令人悲伤的是，这次回校，刘雨檀不是继续自己的校园生活和学习，而是由学生转换为了“大体老师”。

“大体老师”是医学生对遗体捐献志愿者的尊称。“大体老师”捐献遗体供医学生学习、解剖。他们虽不能讲话，却用自己的身体，教给学生们最直观的医学知识。

刘雨檀爸爸回忆说，女儿是自己不惑之年时降临到身边的，这个小天使带来了太多太多的美好和欢乐。

出身于中国航天人的家庭，爸爸妈妈从没有过分宠溺，一点一滴地塑造了刘雨檀的善良。

学姐回校考研没地方住，刘雨檀就带回家里；一位同学提前返校没地方住，给刘雨檀一个电话，就来家一住10多天。

两个月前的9月25日，刘雨檀刚刚过完21岁生日，她的最后一条QQ动态，也停留在了这一天：

“一岁一礼，一寸欢喜，我已亭亭，无忧亦无惧。愿今天的计算机大家都有个好成绩，不只是你有趣有盼，不负心中热爱。愿以诚挚之心，不负岁月之教诲。”

配的图是朋友送的花、生日蛋糕和一个小包，还有自己的开心笑……

学妹荆艾琳记得，生日那天是星期六，刘雨檀考完英语六级。“她感觉很好，晚上聚会，她说是我送了她人生的第一束花，她很珍惜朋友送的东西！”本来，荆艾琳想在刘雨檀实习结束时，在她寝室门上挂上“恭迎刘雨檀返校”的红色条幅。“当时还打算开个玩笑，可现在，再也挂不上去了”。

“我大女儿几年前就签了捐献遗体的志愿书，我和她妈妈也有这个想法。”刘雨檀的爸爸说。但他没有想到的是，小女儿刘雨檀却走在了前面。爸爸妈妈对刘雨檀的很多美好期望，再也无法实现了。

刘爸爸说，女儿的爷爷是第一代中国航天人，她是航天人的后代，她还没有为社会做过什么贡献，捐献遗体就是贡献了。给需要的人，让生命延续，她也活在我们心中，这与她一心想要学医的精神一致——帮助更多需要的人，完成她最后的心愿。（素材由成都医学院提供）

刘雨檀生前近照。 图片由成都医学院提供