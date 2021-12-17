面对新冠变异毒株关键要找到核心病机

“目前，各地本土确诊病例和无症状感染者中，除个别少数特殊情况人员外，均普遍应用了中医药。”在12月16日召开的国家中医药管理局新闻发布会上，国家中医药管理局医政司副司长邴媛媛介绍，中医药深度介入治疗全过程，各地依据国家诊疗方案，规范化、同质化开展中医治疗，在改善患者临床症状等方面发挥了重要作用。

奥密克戎临床表现还在收集中

中医药在抗击新冠肺炎疫情中发挥了重要作用，特别是在治疗感染病人，促进核酸阳性转阴上收到了非常好的疗效。面对不断变异的病毒，中医药参与临床救治的举措有哪些变化？

“我们发现与去年武汉、今年年初河北、云南相比较，感染德尔塔变异毒株的患者中医征候以发热、高热、恶寒、头痛、咽干、乏力、腹胀、食欲不振等症状为主，重症患者出现气喘、低氧、汗出不止等急性虚损症状比较明显，而且比例比较高。”国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组专家组副组长、广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长张忠德说。

张忠德介绍，经过深入研讨和综合分析研判，本轮疫情仍属于中医“疫病”范畴，中医的核心病因病机也没有大的改变，还是属于湿毒郁闭，仅仅由于地域、气候、饮食习惯等因素不同，在征候特征上有所区别，出现了湿热侧重点不同，还有夹寒、夹热、夹燥、夹淤的表现，所以临床上这也符合中医的“三因制宜”观点。

这时，中医药治疗疾病多成分、多环节、多靶点的优势就发挥出来了。

“今年5—6月广州疫情中共收治166例本土病例，单纯使用中医药治疗的患者达到了118例，占比超过了71%，成功阻断了57例有重症倾向的患者往重症转变，效果是非常好的。”张忠德表示。

针对奥密克戎，“根据新变异毒株的临床征候，主要的中医四诊资料寻找核心病机和发病规律，才能确定它的治疗原则和处方用药。”张忠德介绍，“目前对这个病的主要临床表现，我们还在收集中，所以我们现在还是按照中医理论体系，如果有病人出现以后我们第一时间到现场采集临床征候，分析核心病机，根据我们采集后的征候规律，看看和既往有什么区别，那么我们的方案也很快会出来。”

出院患者可继续服用中药减少后遗症

新冠患者康复后，中医药可以发挥哪些作用？

“在恢复期康复方面，中医药对于患者心肺功能损伤、消化功能下降及睡眠情绪障碍等方面有较为明显的改善作用，已发布推广《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议》《新冠肺炎出院患者主要功能障碍康复治疗方案》。”国家中医药管理局科技司司长李昱说。

“我们在临床救治过程中发现，新冠患者达到了第八版的出院标准以后，部分患者还会出现干咳、乏力、胸闷、汗多或者肺部炎症没有完全吸收的症状，而且一部分病人睡眠、饮食、情绪等方面问题也比较普遍。”张忠德介绍，这部分患者从中医角度分析，属于肺脾气虚、正虚邪恋，除了给予健脾益气、养阴解毒的中药之外，还配合中医药外治法、传统运动和心肺康复训练，我们在很多地方都开展了太极拳、八段锦、针灸、药物贴敷等疗法，效果是比较理想的。

针对患者失眠、焦虑等精神症状，“中医辨证属于肝气郁结、血不养心，分别给予疏肝理气、养心安神的中药治疗，同时配合中医药的外治法，可以有效改善患者的焦虑和抑郁的情绪。”张忠德说。

张忠德建议，出院的患者，如果仍然有症状，可以继续服用中药，坚持用太极拳、八段锦等运动疗法，促进康复，减少远期的后遗症。

上医治未病。在预防方面，邴媛媛介绍，已对集中隔离的密切接触者和次密接触者，以“点开药到”为目标，第一时间进行中医药预防干预，确保中药“应服尽服”“能服尽服”。“我们将中医药预防延伸到封控社区及一线重点岗位人群，确保有需求的居家隔离人员和一线工作人员‘愿服尽服’。同时，各地组织成立中医巡回指导专家组，定时到集中隔离医学观察点和封控社区指导中药预防，开展服药随访。”

要“走出去”，更要把中医疗效说明白讲清楚

临床科研一体化是中医药的特色和优势，也是中医药抗疫发挥作用的重要支撑。

疫情暴发以来，国务院联防联控机制科研攻关组重点支持了8个中医药研究项目，主要开展预防、治疗、康复、新药研发和机理等方面研究，后续也通过国家重点研发计划“中医药现代化研究”专项支持开展中医药防治新冠肺炎关键技术及经典名方作用解析研究。近期，国家自然科学基金委员会设立了专项支持开展“中医药防治病毒性肺炎基础研究”。

“我们中医药不光是在抗疫过程中运用了大量的科技手段，对‘三方’‘三药’有效药物机理也进行了深入研究。实际上中医药本身就是开放的体系。它和现代的科技手段在不断地融合。”海军军医大学教授张卫东指出，“三方”“三药”的机理研究就采用了系统生物学方法。

中医药不仅在国内大展身手，在全球疫情防控中，中医药也发挥了重要作用。“我们支持举办了110余场抗疫专家视频交流和直播活动，向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向10多个有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴28个国家和地区帮助指导抗疫。”国家中医药管理局国际合作司司长吴振斗说。

“走出去”不是终点，“说得清”才能得到更多认可。正如李昱所言，目前，中医药存在机制上不清楚、机理还没有能够讲得很明白的问题。

“下一步，我们将加强研究论证，总结中医药防治疫病的理论诊疗规律，组织科技攻关，既用好现代评价手段，也要充分尊重几千年的经验，说明白、讲清楚中医疗效。”李昱说。（记者 崔兴毅 田雅婷）