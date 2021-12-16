鸡蛋价格上涨引热议 直采直销网络解决鸡蛋产销难题

近期鸡蛋价格一路上涨引起热议。对此，阿里淘菜菜用社区电商模式探索新的产业解决方案。淘菜菜构建从农田到餐桌的直供直销网络，让优质养殖基地直连消费者，打破产业信息不对称。淘菜菜肉禽蛋行业负责人朱东升表示，淘菜菜的鸡蛋供应链，覆盖全国７大核心产业带，直连3000个养殖场的2.4亿只鸡，每日最低保障1.5亿枚鸡蛋供应。

新联禽业是一家蛋鸡养殖企业，今年全面转型线上渠道，选择加入淘菜菜成为安徽地区的社区电商直采基地。董事长陈辉介绍，淘菜菜的直采直销模式，去掉中间层层经销环节，鸡蛋走较短的流通链路，不仅能保证是产后3日内的新鲜蛋，而且价格相比传统商超低近30%。目前和淘菜菜合作还没到半年，等销售增长至一定规模，可以带领养殖户用一个固定价交易，行情再高价格也不动，行情差时也不会亏损。这样的订单农业模式，长期会为产业的发展带来积极的影响。

淘菜菜平台数据显示，11月平台共销售出2.5亿枚鸡蛋。稳定且规模化的销售渠道，带给大型养殖企业指导中小农户生产的可能性。淘菜菜走到产业上游，联合优秀蛋鸡养殖基地，向中小农户输出养殖标准，统一采购价格。

江西麻鸡厂创始人周彩丽告诉记者，社区电商模式去掉不必要的中间环节，好处是让养殖场安心生产，只需保证数量、质量，而不必关注价格。“特别是我们这种生产基地，有体量也有技术，有仓也有产地，可以聚集成千上万的农户，让他们按照我们的标准来生产。”周彩丽介绍，公司响目前正在帮扶20多个中小养殖网点。未来，公司要做淘菜菜的专属基地，一起努力把养殖户的标准和规范建立起来。