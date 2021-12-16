今年前11个月全国共33.2万名残疾儿童接受康复救助

新华社北京12月15日电（记者高蕾）记者15日从中国残联了解到，为全面贯彻落实国务院印发的《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时，全国残联系统按照中国残联党组统一部署，将推动残疾儿童康复救助“应救尽救”纳入中国残联“我为群众办实事”实践活动重点任务。今年以来，截至11月底，全国已有33.2万名残疾儿童接受康复救助，相较2020年全年，残疾儿童受益人数增加近5万名。

据介绍，在着力扩大救助覆盖范围方面，经过中国残联积极申请，今年中央财政资金投入较上年度增加4亿元。同时，各地残联积极沟通协调相关部门，力争更多残疾儿童康复救助资金投入，并适时提高救助标准、扩大救助范围，让更多残疾儿童得到康复救助。在优化救助经办服务方面，中国残联建立残疾儿童康复救助申请超期未予审核周通报机制，每周从全国残疾儿童康复救助信息管理系统中提取各地逾期未予审核申请信息，在全国康复系统工作群进行通报、提醒。今年以来，已督促各地及时处理了5255例逾期申请。在提升救助服务质量方面，中国残联持续委托第三方机构开展残疾儿童康复救助服务满意度核查评价，已完成7980名家长满意度调查，进行了3次全国通报，督促各地进一步提升康复服务质量。