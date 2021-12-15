网红娃娃“戏入人生”别太早

成名要趁早！深信这句话的这届家长有的太着急，恨不得娃娃刚出生就能成名，刚会走路说话，就教孩子出演别人的戏。

一个三四岁的小女孩跑到哥哥书桌旁：“哥哥，今天老师表扬我了！”“表扬你什么了？”“老师说我力气大！拖了全班后腿！”

这是一个很受欢迎的短视频号上兄妹两个的日常对话。之后，这段对话内容被“复制”到很多短视频中，不过对话变成了小女孩与爷爷、小男孩与奶奶、小女孩与爸爸妈妈。

一个大约两三岁、说话还不太清楚的男孩给外公外婆打电话告状：“爸爸总抱我妈妈，他不是也有妈妈吗？”之后，不少短视频平台上，冒出很多说话内容一模一样、场景不同的短视频，有的换成了小女孩给外公打电话，告妈妈的状，说妈妈总抱爸爸。

童言无忌，有时孩子像哲学家一样，用最简洁通俗的话把最深奥的道理说出来，让大人在大笑之后会有所触动；有的孩子调皮搞怪，做一些让大人啼笑皆非的事，这些都是孩子的天性、童真。不过，世上的小孩都是单独的个体，这个娃娃的可爱不应该是另一个娃娃的模板。

在一些短视频平台上，很多家庭全家“出演”。有些“假纪实”短片中小孩参与其中，有的还是重要角色。说笑话，讲谐音，有的是家庭有趣生活再现，有些则演一些落俗套的网络段子。比如，有的孩子回家拿着试卷说，“我比班里最高分多一点，人家99，我9.9。”有小朋友吃冰棍儿，大人假装劝阻，小孩子会奶声奶气顶嘴：“我老奶奶103岁也吃冰棍儿，因为她从来不多管闲事。”

用成人语言怼大人、捉弄兄弟姐妹，甚至是捉弄老人，语言粗俗，动作不雅，还有些装扮卖惨……五花八门，不少家长利用孩子，挣流量换钱。还有的家长不惜重金，请网络营销公司“包装”自己的孩子，让流量变现更快，之后带货再挣钱。这些孩子也是家长手心里的宝，赚钱的宝。

近日，文化和旅游部印发《关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见》，严禁借“网红儿童”牟利，严管严控未成年人参与网络表演。应该说，这是给用孩子赚钱，甚至是得意于“啃小”成功的家长的一剂清醒针，一副刹车片。

有些人说，童星也是脱颖而出的，但童星知道他们是在演戏。现在很多短视频在家庭场景中，家长用摄像头时刻对着孩子。几岁的小娃娃可能还不太清楚他们的表演给家长带来什么，但看到大人的喜悦，会得意自己的表现，而更加陷入表演模式。

孩子也有情绪。快乐的时候，他们可能会忽略镜头，记录下的是本色出演。但是小孩子因为不高兴哭闹或者分离焦虑，向爸妈祖辈哭诉的时候，依旧用冷冰冰的机器对着他们，而不是给予安抚和拥抱，孩子会觉得在父母眼里，镜头比他们更重要。

儿童在生长发育阶段，每天从周边环境中吸取成长的养分，这些养分如果有益，助力成长，如果无益，就是伤害孩子。

小孩子常常分不清楚现实与想象，有时他们会把想象的当成现实发生的，还会沉浸其中。教他们如何说话，告诉他们如何在镜头前动作，按照脚本表演，难免会让孩子产生错觉，误以为这也是正常的生活。

真实记录下孩童的语言、哭笑，等他们长大后再看，会是美好回忆。萌言萌语萌态，是生命里最初的珍宝。但如果童年影像留念都是“演”出来的，这样的童年不是自己的。戏份太多，与人生交织，一旦真正进入生活，没有脚本，不知是什么样的表现。

我们在日常生活中，会接触到一类表演型人格，他们把生活当成舞台，或者与现实生活若即若离，或者语言夸大动作夸张，总想引起别人的注意。一旦别人注意自己，得到满足，语言、行为更加夸张。用心理学的行为分析法，有的就会归因于儿时的被忽视，或者儿时的特殊教养。

“她那时候还太年轻，不知道所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。”这是斯蒂芬·茨威格《断头皇后》里的句子，很多人抄在小本本上。说白了，就是那些港片里的落魄大哥总说的“出来混总是要还的”。

从小演戏，不是自己真实的语言和动作，不是一个成长中的个体对真实生活、环境、抚育的自然反应，长大了这节课终归要补上。补偿心理起作用后，还能在自己的人生舞台挥洒自如吗？就怕成了无戏人生。

此外，网络社会越来越透明，只要发到网络上的信息都会留痕，若干年后，这些被大人打造的“小网红”看到自己幼年不明就理的时候，被家长拍了那么多乱七八糟的视频供他人点击、放大，给别人提供笑谈，不知滋味如何。

不过，这些疑虑也许是多余。技术发展，生活越来越透明，不光是疫情催生的“扫码”人生，也许未来就像科幻小说中描述的，到处是屏幕，每个人的360度都会被摄入镜头，想成为一个标准的社会人，就要学会掩饰自己的情绪，面无表情、收敛动作。不然一个眼神，就会被虹膜识别出来内心的思考；看一眼前面一个人的耳环，旁边的墙壁立刻弹出一块显示屏，上面是某个饰品大品牌推出的最新耳环。（李新玲）