新华社北京12月14日电 题：疫情防控重中之重是口岸——从国务院联防联控机制发文看筑牢“外防输入”防线

新华社记者董瑞丰、顾天成

13日，天津市疫情防控指挥部确认从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株，为我国内地首次发现该变异株。据国务院联防联控机制公布，近期我国发生的本土聚集性疫情，均是境外疫情经口岸城市输入。

怎样进一步完善口岸城市疫情防控机制？如何科学精准筑牢“外防输入”防线？国务院联防联控机制近日做出具体部署。

口岸点多、线长、面广，如何补齐短板？

近期一些口岸城市发生新一轮疫情，暴露出部分短板弱项。

国务院联防联控机制印发的《关于加强口岸城市新冠肺炎疫情防控工作的通知》指出，这些短板弱项包括一些地方疫情监测预警不及时、高风险岗位人员闭环管理不落实、定期核酸检测流于形式、冷链物品各环节消杀不到位、集中隔离场所管理不规范、交通运输工具消杀不到位、疫情应急处置不够科学精准等。

上述通知要求加快补齐防控短板弱项。例如，对于疫情监测预警，通知专门要求，密切跟踪相关国家和地区疫情走势，加强分析研判，动态调整措施；加密高风险岗位人员核酸检测频次；坚持人员、物品、环境同监测，强化多渠道监测预警。

国家卫生健康委疾控局有关负责人介绍，疫情防控工作进入常态化后，境内疫情均来自境外，我们需要在“外防输入”上下更大功夫，加强口岸城市的源头管控。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，我国口岸点多、线长、面广，给疫情防控带来困难。同时，新冠病毒可通过人、物传播以及存在不少无症状感染者的特点，也为防控增加了难度。

“综合以上因素，外防输入有相当难度，但是外防输入必须成为我国防控的重中之重。”梁万年说。

涉及多个单位，如何完善防控机制？

口岸涉及单位多，管理复杂，怎样理顺机制、加强协作？

通知明确口岸城市要建立防控专班机制。学习借鉴上海市建立空港管理委员会的经验，在本地联防联控机制（领导小组、指挥部）框架下，建立由卫生健康、疾控、海关、移民边检、民航、交通运输等部门和单位共同参与的口岸防控专班。明确各环节职责分工和责任人，统筹各方力量做好疫情防控工作。

通知进一步提出，有条件的口岸城市可研究在辖区内设置疫情防控缓冲区。对于一些跨境边贸活跃、边民往来频繁的口岸城市，可探索在缓冲区内实行相对严格的管控措施，实行分区差异化管理政策，实现关口前移。

据悉，内蒙古满洲里市正按照国务院联防联控机制制定的口岸防控相关方案，成立口岸疫情防控专班，实现一口岸一专班、一口岸一对策，专班将进驻到口岸，将口岸防控措施落在实处。大连市等我国重要口岸城市，提出要汲取疫情传播经验教训，切实提高口岸城市高风险特征下的治理能力。

做好口岸城市疫情防控工作，落实的关键在细节。各省区市、各有关部门正对照要求，制定本省区市、本部门实施方案，周密组织实施。

防控与民生齐抓，细节怎么落实？

面对近期我国发生多起本土聚集性疫情，织密扎牢“外防输入”防线是当务之急。通知从三个方面进行了细节部署。

第一，针对人员，从各省区市确定口岸城市范围并公告之日起至2022年3月15日，离开陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外）的人员需持有48小时内核酸检测阴性证明，前往陆地边境口岸城市人员抵达后至少进行1次核酸检测。

同时，排查明确本地高风险岗位人员范围，严格落实“底数清晰、人员固定、规范防护、闭环管理、高频核酸”防控要求。

第二，针对进出口货物，跨境运输企业要落实“人货分离、分段运输”的要求，实行非接触式货物交接模式，确需入境的驾驶员应全程不下车。

第三，针对边境管控，严格做好入境人员“点对点、一站式”转运工作；严防非法越境输入疫情；坚持非必要不登轮、不登陆、不搭靠。

通知还特别强调，要将疫情防控与民生保障工作同步研究、同步部署。包括公布并畅通民生保障热线，定期排查基本生活物资供应、价格，及时解决和主动回应群众反映的突出问题。