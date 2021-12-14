荷叶健康：用数字化赋能 让基层医疗服务公平可及

“我们这儿去最近的镇上要2个多小时，碰上大雪封山好多天都出不去。有时候甚至连风油精、清凉油这些最基本的药品都不好买。”没有在偏远山区生活过的人，仅凭想象无法理解这里看病买药的困难。

为了解决偏远地区百姓的就医买药等难题，荷叶健康依托国内领先的医药供应链体系、互联网医院资源和数字化创新，提升基层健康服务能力，为用户提供更公平可及的医疗医药服务。

搭建问诊平台，荷叶健康帮助实现好医随时问

对深处偏远交通不便的人来说，大多数人出现健康问题的第一反应，是“熬着”。

下谷坪土家族乡（以下简称“下谷乡”）地处神农架林区西南，有着城市难以企及的“好山好水好风光”，但是也同样存在“看病难”：一来这里地处两个县域交接地带，在实行了公路“村村通”之后，到最近的木鱼镇仍需要2个多小时；二来当地地形为山区盆地，外围最高的山峰海拔3000多米，寒冬腊月大雪封山、封路时有发生。三来，当地专业医疗资源匮乏，1个乡卫生院、15张床位，承担着全乡5330人的医疗卫生需求。

因此，下谷乡居民以前有点头疼脑热，大多都选择“熬着”，或者是去离自己比较近的零售药店买点药服用，实在熬不住了才去医院，这样往往会错过疾病的最佳治疗期。

“有了在手机上看病，就好多了。”下谷乡的徐女士笑着说，“在手机上跟医生说自己哪儿不舒服，医生会根据情况看是自己去买点药还是去卫生室看，买药的话有的自己去在乡里（药店、卫生室）买就行，有的给送到家门口，医生还会跟你说药应该怎么吃、还会提醒，不折腾人，省钱省事。”

荷叶健康负责人表示，徐女士所体验到的便利背后，其实是荷叶健康建立的多层次医疗服务网络在提供支撑。荷叶健康汇集国内优质医疗资源，联合当地零售药店、线下医疗机构等基层终端渠道，共同为用户提供极速问诊、专家问诊服务，即使地处偏远，也能实现“好医随时问，健康不拖延”。

解决购药难题，荷叶健康帮助实现好药触手达

对基层用户而言，只提供医疗服务是远远不够的。

一方面，买不到药、买不到平价药、买了送不到也是困扰包括下谷乡在内的偏远地区的一个难题；另一方面，留守乡村的人多数为老人，一旦患上高血压、糖尿病等病情确诊后需要长期服用处方药的疾病，线上问诊、健康随访只能帮老人稳住疾病病症，外出取药依旧是一种负担。

“有时候很多药品都找不到渠道，另一方面我们这太偏，配送是个大问题，要配送就要加价。有时候也想不通，凭什么别的地方什么都能采购得到，我们这里就不行。”下谷乡俞康大药房的喻老板说。药品不全、配送跟不上，极大影响了乡亲们的日常用药。

荷叶健康基于自身优势搭建供应链体系，与3000多家药厂直接建立合作，储备超10万款常用药品，从源头解决基层药品SKU储备少、单一采购价格高和新特药品采购难的问题，为用户提供丰富的药品选择，满足基层百姓绝大多数药品购买需求。

此外，荷叶健康还搭建了多场景药品履约配送体系，联合终端药店和基层医疗机构，为基层用户提供网订店取、网订店送、B2C全国配送、核心城市次日达、偏远山区送货上门等服务，即使深处下谷乡，也能实现方便购药、安全用药。同时，荷叶健康还积极对接医保、商保等多种支付形式，为患者提供“在线问诊-购药-到家-支付”的一站式全流程服务，真正做到“好药不发愁、健康触手及”。

荷叶健康帮助基层实现公平可及的医疗医药服务

2021年5月第七次全国人口普查数据显示，仍有超过5亿人常住乡村。作为实现全民健康的“前线”、医疗卫生事业的“网底”，基层医疗卫生服务水平的高低也与实现全民健康、推动全民小康息息相关。

基层百姓的健康需求，从原来的“缺医少药”，到现在的“有医有药”，已经逐渐发展到追求“好医好药”。荷叶健康未来将持续发力基层医疗建设，助力提升基层医疗卫生服务能力，让更多基层用户享有更公平可及的医疗医药服务。

“好医好药上荷叶。荷叶健康始终以消费者为中心，提供更价廉、质优、可及的医疗和医药服务。”荷叶健康负责人表示，“我们希望能通过自己努力，更好促进偏远地区医疗资源的均衡配置，带动更多优质医疗资源服务于基层医生和患者，推动实现分级诊疗，保障药品安全供应，助力健康中国战略的落地，共同实现全民健康。”