国家卫健委：抓好疫情防控工作 争取以更短时间控制住疫情

人民网北京12月14日电 （记者张文婷）12月13日上午，国家卫生健康委党组召开会议传达学习中央经济工作会议精神。会议指出，要毫不放松抓好疫情防控工作，着力在科学精准上下功夫，在抓早抓小抓基础上想办法，进一步以更高水平、更高效率、更低层级、更小成本、更短时间控制住疫情。

会议强调，要做好药物研发和引进、依法依规开展疫苗加强接种和序贯接种、加强防治能力建设等工作。要提升精准提供卫生健康服务的水平，加快补齐短板，兜住兜牢民生底线。要不断优化优质医疗资源均衡布局，促进优质医疗资源下沉，落实好三孩生育政策，积极应对人口老龄化，深入推进健康中国行动，推进疾控体系改革。

会议要求，要扎实做好岁末年初各项工作，确保年度工作顺利收官。全力做好冬奥会、冬残奥会疫情防控和医疗保障工作。加强应急值守工作，落实安全生产责任制，保障元旦春节期间群众看病就医需要，坚决防止重大安全生产事故发生。