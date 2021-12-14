北京冬奥会和冬残奥会第二版防疫手册发布

国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委昨日发布了第二版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》(以下简称《防疫手册》)。

这份防疫指南将帮助运动员、随队官员和所有其他涉奥人员最终确定前往和抵达北京的计划、冬奥会和冬残奥会期间的时间安排以及离开中国的时间。

最新版手册就疫苗接种、海关入境要求、机票预订、出发前检测、冬奥赛时、闭环管理、住宿、交通、餐饮、核酸检测、健康监测、密接管理以及冬奥会和冬残奥会转换期等方面，提供了更加翔实的信息。手册还包括“注意事项”部分，有助于指导利益相关方顺利度过赛事期间的每个阶段。

在谈到最新发布的《防疫手册》时，国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托夫·杜比说：“我们与国际残奥委会和北京冬奥组委一起，与卫生和体育赛事交付领域的世界顶级专家紧密合作，最终确定了必要的疫情防控措施，以确保北京冬奥会安全成功举办。”

他补充道：“通过创造一个安全的环境，北京冬奥会将打造独特的赛时体验，旨在帮助运动员将注意力集中在体育比赛上，这是冬奥会和冬残奥会的最基本要素。这些准则还将指导我们制定所有的赛事计划，确保全世界的关注点都集中在这些世界顶级冬季运动员在明年北京冬奥会上的杰出表现。”

国际残奥委会首席残奥会交付官科琳·雷恩说：“第二版《防疫手册》是国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委三方持续密切合作的成果。凭借吸收世界各地大型赛事的经验以及医学专家的建议，我们相信《防疫手册》中的相关原则将帮助涉奥人员能够在保护自身健康的前提下参加北京冬奥会和冬残奥会。《防疫手册》是为了保护所有涉奥人员和当地民众的安全和健康，这一点至关重要。”

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣说：“北京冬奥组委、国际奥委会、国际残奥委会经过充分协商和广泛讨论，在细化完善第一版《防疫手册》的基础上，共同制定了第二版《防疫手册》。防疫手册所述措施依据疫情防控最新科研成果、专家意见和其他国际赛事经验制定，我们相信这些应对措施可以有效降低疫情风险，既保证运动员和所有涉奥人员安全、便利地参加训练、比赛和工作，也能保护中国民众的健康安全。希望大家都能严格遵守，共同努力为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”

第二版《防疫手册》对第一版手册进行了补充，增加了各利益相关方关心的信息，以及10月以来多场吹风会上反馈的信息。通过这种方式，使防疫原则的制定更加透明，确保所有参与者通过参与制定过程，了解他们需要遵守的具体规则。

未来几周，组委会还将继续举行一系列吹风会，提供进一步的政策信息。考虑到全球疫情的不断变化，在赛前和赛时必要的时候，还将及时采取额外的防疫措施，确保所有涉奥人员和当地民众的安全。

文/本报记者 褚鹏