中新网12月13日电 据北京市卫生健康委员会官方微博消息，北京12月12日新增2例境外输入确诊病例。

12月12日0时至24时，北京无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。

确诊病例1：中国籍，11月28日从奥地利到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月11日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，12月12日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：奥地利籍，11月28日从奥地利到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月11日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，12月12日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。