黑龙江新增本土核酸检测初筛阳性人员5例 均在讷河市

中新网12月13日电 据黑龙江省卫生健康委员会网站消息，2021年12月12日0-24时，黑龙江省无新增确诊病例报告，新增本土核酸检测初筛阳性人员5例(讷河市)，系对重点人员主动核酸检测中发现，均为11月28日讷河市报告的无症状感染者的潜在密切接触者和流行病学关联人员。当日治愈出院本土确诊病例1例(哈尔滨市香坊区1例)，当日解除集中隔离观察本土无症状感染者1例(齐齐哈尔市讷河市1例)。

截至2021年12月12日24时，黑龙江现有本土确诊病例41例。

黑龙江省哈尔滨市出现满洲里关联本土疫情，请广大群众密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区(村屯)、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。