我国累计报告接种新冠疫苗超26亿剂次

人民网北京12月12日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2021年12月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗260270.3万剂次。

预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。今年以来，我国大规模推进新冠病毒疫苗接种，有效遏制了局部地区疫情扩散。

“新冠病毒疫苗接种仍然是疫情防控工作的有效手段。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在12月11日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至12月10日，全国新冠病毒疫苗已经完成全程接种116249万人，全程接种覆盖人口比例达到82.5%，完成加强免疫接种12058万人。

吴良有表示，下一步，国家卫生健康委将继续加快推进新冠病毒疫苗接种，引导60岁以上老年人加快接种，积极稳妥开展3-11岁人群疫苗接种工作，进一步提高重点人群接种率，为疫情防控工作赢得主动。