关于老年人接种新冠病毒疫苗 听听权威专家怎么说

目前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，情况不容乐观。要战胜疫情，疫苗是有力的武器。在我国人口中，有2.64亿是60岁以上的老年人。对于老年人来说，接种新冠病毒疫苗安全不安全？有哪些注意事项？国务院联防联控机制有关专家进行了权威解答。

“老年人大多有基础性疾病，一旦发生新冠病毒感染，重症、死亡的风险高于年轻人和儿童。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟介绍，广东、江苏散发疫情以来的数据显示，老年人接种新冠病毒疫苗后出现重症的风险明显低于未接种疫苗的老年人，出现重症的感染者90%以上未接种疫苗，应加快推进疫苗接种。

郑忠伟表示，通过两年来对新冠病毒研究发现，老年人接种新冠病毒疫苗后产生的中和抗体水平低于年轻人，而且随着时间的推移，中和抗体水平也会出现一定程度的下降，建议老年人适时尽快接种加强针。

老年人年龄大，体质弱，接种新冠病毒疫苗是否容易出现不良反应？中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，根据目前监测结果，60岁以上老年人的不良反应报告发生率低于60岁以下成年人群。其中，一般反应占绝大多数，异常反应只是一小部分，在异常反应中主要以过敏性皮疹为主。个别出现了过敏性休克等严重异常反应，但报告发生率在百万分之一以下，接种疫苗带来的风险比例非常低，获益和风险的差距非常大。

有基础性疾病的老年人能否接种新冠病毒疫苗？王华庆说，建议在基础性疾病的平稳期进行接种。若拿不准，可咨询医生，评估能否接种疫苗。

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢介绍，针对老年人基础性疾病较多、抵抗力较弱等特点，要求各地接种前要认真执行健康状况询问和接种禁忌核查，充分告知受种者接种疫苗品种、作用、接种禁忌、不良反应和接种后留观等注意事项。严格遵守“三查七对一验证”原则，做好接种后现场留观。在老年人接种完疫苗后，要求社区做好接种3天内观察随访。

常年居住在偏远农村地区的老年人，有无必要接种新冠病毒疫苗？王华庆表示，只要有易感人群，不管是在城市还是在农村，都会发生传染的情况。上述地区的医疗救治条件相对较差，更需将保护做到位。

郑忠伟说，随着年轻人接种疫苗比例越来越高，很多年轻人即使发生了感染，表现的症状也很轻，甚至是无症状。当他们回家看望老人时，存在把病毒带回家感染老人的风险。

病毒攻击不分年龄、无孔不入。建议符合接种条件的老年人，按照“应接尽接”原则接种疫苗，保护自身和家人的健康。