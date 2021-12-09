勇于担当、协作共赢 中国飞鹤带动供应链伙伴共同发展

12月3日，由中国社会责任百人论坛主办的第十三届《企业社会责任蓝皮书》发布会暨ESG中国论坛2021冬季峰会在京召开。会上，一年一度的责任金牛奖评选正式揭晓，中国飞鹤获颁“责任供应链”奖。

近年来，作为国产奶粉龙头企业，中国飞鹤在研发创新、人才培养等方面，全面为产业上下游合作伙伴赋能，不断带动供应链伙伴共同进步，实现了全产业链共同发展。

推动研发创新 实现关键核心技术攻关

企业发展的责任，不仅体现在自身发展能力的不断提升，也在对供应链合作伙伴的带动。近年来，中国飞鹤坚持科技创新导向，通过技术进步带动行业上下游技术能力和管理思维的不断提升。

2017年，中国飞鹤向中粮包装（哈尔滨）有限公司（以下简称中粮包装）提出，为了提高产品运输的安全性，开发异形罐。双方启动研发后，为方便沟通，飞鹤将工厂中2700平方米的库房租给中粮包装使用，建立了洁净间，搭建起了一条“厂中厂”生产线。

参与建厂的中粮包装龙江厂中厂负责人李双印回忆，当时亲眼见证一个用车床“车出来”的异形罐。如今，中粮包装的罐身印刷完成后，直接输送到龙江厂中厂做切割、焊接、成罐，节省了中间的物流成本，产品安全方面也能得到更好保障。

大满包装负责人张强则表示，飞鹤“厂中厂”的设置，让大满工厂和员工的行为规范、生产安全管理、质量控制、车间管理、环境控制等完全对标飞鹤，“对我们的人员素养、业务能力，以及我们对产品的质量保障能力、产品质量意识的提升，有很大的促进作用。”

截至目前，飞鹤已经有6家工厂建设了“厂中厂”， 这一模式已经成为飞鹤带动合作伙伴提高质量安全，提升管理水平，实现创新发展的关键，让合作伙伴在分享飞鹤发展红利的同时，也激发了企业创新活力，促进行业进步。

赋能人才培养 引领合作伙伴共同成长

人是最大的生产力，这其中也包括上下游的供应商、渠道商伙伴。中国飞鹤倡导与合作伙伴共享事业发展机会，通过驻场、定期组织交流活动，帮助终端伙伴提升管理水平，为中国乳业持续繁荣积蓄人才力量。

为推动合作伙伴共同发展，中国飞鹤尽己所能开放共享“中国飞鹤经验”，帮助供应商提升企业管理水平。2020年，中国飞鹤面向铁听、高盖供应商组织培训交流7次，共同研讨14个方面的管理方法；面向经销商业务、零售商店员、营养顾问等，开展集中培训及临柜培训，为其提供营养知识、消费者服务等培训；定期开展合作伙伴年会，共同交流研讨乳制品行业发展，为合作伙伴带来前沿视野。

此外，中国飞鹤还与北京大学合作开办合作伙伴工商管理（MBA）研修班，为公司核心经销商及战略供应商代表提供学习进修机会，内容涵盖北大经典的人文经济、领导力管理等课程模块，并结合学员身份特点，助力合作伙伴提高经营和管理水平、提升企业盈利能力，打造企业共赢生态圈。

2019年起，中国飞鹤又先后联手兰州大学、太原理工大学、西安交通大学、华中科技大学等继续开展中国飞鹤乳业战略合作伙伴MBA和EMBA课程培训班，帮助年轻一代合作伙伴提升管理技能，指导企业做到经营、管理的专业化、科学化与系统化。

目前，中国飞鹤已经与全国24所高校合作开办研修班，数百位合作伙伴管理人员从中受益。

多年来，中国飞鹤形成了一条以奶粉加工为中心，横跨一二三产业，辐射全国各地的产业链，产业链的众多合作伙伴在共享中国飞鹤发展成果的同时，也与中国飞鹤共同进步，以更高的标准要求自己，以更先进的理论武装自己，不断进行管理改革和技术创新，在行业内形成了品质为先、创新引领的发展生态。

未来，中国飞鹤仍将肩负起乳业的模范带头责任，在研发创新、绿色低碳生产、产品质量提升等方面与合作伙伴共同进步，为行业提供优秀示范。