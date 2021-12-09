以科技护航生命健康 构建人类卫生健康共同体

生命健康是人类永恒的话题，是人类文明进步的标志和社会全面和可持续发展的基础。梳理30年来全球发生的重大传染疾病，从20世纪90年代的H5N1流感，2003年的SARS，2011年的脊灰，2013年的埃博拉、MERS和H7N9禽流感，2016年的寨卡，2017年的登革热等，这些重大传染病都在局部地区甚至全球暴发流行。令人欣慰的是，SARS已经消失，脊灰得到控制，通过科技的不断进步，H5N1流感、埃博拉、H7N9禽流感都已研发出有效疫苗。但我们也遗憾地看到，MERS、寨卡、登革热等传染病，目前还没有疫苗，在部分不发达地区还不能得到有效预防。

新冠肺炎肆虐使人类面临第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，病毒没有国界，疫情已经波及210多个国家和地区，对人类生存和国际秩序构成了严峻挑战，任何国家都不可能独善其身，必须携手，推进全球抗疫合作，共同构建人类卫生健康共同体。

科学技术是人类战胜疾病的最有力武器，面对新冠肺炎疫情，各国都将力量聚焦到科技抗疫，特别是疫苗研发上。截至2021年10月，全球共研发新冠疫苗322项，进入临床研究128项，创造了人类历史上前所未有的疫苗研发规模和速度。

疫情发生后，中国积极投入科技力量，率先发布病毒基因序列，率先分享防控和救治经验，率先向各国大批量提供抗疫物资，率先对外派遣医疗专家组，承诺将中国新冠疫苗作为全球公共产品。国药集团作为中国医药行业的领军企业和国家创新型企业，充分发挥创新主体作用，全力开展科研攻关，在3条技术路线研发4款新冠疫苗。2020年12月9日，国药新冠灭活疫苗在阿联酋获批成为世界上第一个正式注册上市的新冠疫苗。2021年5月7日，国药疫苗通过世卫组织紧急使用认证，世卫组织驻华代表高力表示，中国以其研发能力和生产能力以及为全球卫生事业作出巨大贡献的承诺，在全球公共卫生产品供应中的作用翻开了新的篇章。

一年来，我们加强科技投入，推动疫苗迭代升级。针对贝塔和德尔塔变异株已经推出有效的二代灭活疫苗，并研发了针对所有病毒变异、具有广谱中和效力的二代重组蛋白疫苗和mRNA疫苗。斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学关于疫苗的有效性研究报告指出，国药新冠灭活疫苗对于变异毒株德尔塔株非常有效。

一年来，我们分享研究成果，增进全球科技互助。国药科学家先后在《柳叶刀》（Lacent Infect Disease）、《细胞》（CELL）、《美国医学会杂志》（JAMA）等10余个国际知名学术期刊上发表论文，与各国科学家研讨互动，向全球分享中国疫苗研发和临床试验的研究成果和核心数据。

一年来，我们推进跨国试验，力促真实世界研究。在欧洲、美洲、非洲等20余个国家，同当地机构协作开展试验。今年7月，在流行病防范创新联盟（CEPI）支持下，和国际疫苗研究所（IVI）、莫桑比克国家研究所、孟加拉国国际腹泻病研究中心、德国海德堡大学、美国哈佛大学等开展深度合作，在指定区域研究疫苗在不同人群中对变异株的防护效果。

一年来，我们践行疫苗合作，让世界共享中国科技抗疫成果。加速扩大产能，建成3个P3高等级生物安全实验室和6个P3高等级生物安全生产车间，年产能超过70亿剂，有能力满足国内外需求。加强技术转移，先后与阿联酋、塞尔维亚、摩洛哥等国进行生产合作，继续同东南亚及南美多国，探索海外建厂及更多合作。致力消除“免疫鸿沟”，在世界卫生组织协调下，促进构建公平合理的新冠疫苗全球分配机制，同全球疫苗免疫联盟（GAVI）签署了疫苗预购协议，向新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）提供1.7亿剂国药疫苗。加强疫苗国际合作，目前，国药疫苗已在112个国家和地区及国际组织获批注册上市或紧急使用，接种人群覆盖196个国别，成为全球使用最广泛、供应量最大的新冠疫苗之一。

战胜新冠疫情，关键要靠科技，中国疫苗作为科技抗疫硬核成果，为建立全球免疫屏障作出重要贡献，得到了国际社会广泛好评，津巴布韦总统姆南加古瓦表示，中国的疫苗，犹如“隧道尽头的光芒”，给津巴布韦政府和人民带来希望。流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特表示，“通过快速开发多种疫苗，并在全球范围内共享疫苗，中国为推动新冠疫苗公平可及作出巨大贡献”。

面对不断反复的新冠疫情，国药集团等中国企业将加快技术攻关，提升战略科技力量，将制度优势转化为科技优势，将科技能力转化为科研成果，掌握更多核心科技，拿出更多硬核产品佑护人民生命健康，为构建人类卫生健康共同体贡献力量。（刘敬桢 作者系中国医药集团有限公司党委书记、董事长）