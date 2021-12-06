直播预告：结直肠癌治疗常见不良反应及处理

结肠直肠癌是胃肠道中常见的恶性肿瘤，早期症状不明显，随着癌肿的增大而表现排便习惯改变、便血、腹泻、腹泻与便秘交替、局部腹痛等症状，晚期则表现贫血、体重减轻等全身症状。

12月7日10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请湖南省肿瘤医院消化泌尿内一科主任刘振洋进行视频直播，为您科普结直肠癌治疗不良反应及处理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

刘振洋，湖南省肿瘤医院消化泌尿内一科主任，主任医师，医学博士，哈佛医学院麻省总医院博士后。兼任湖南省医学会消化肿瘤专委会内科学组副组长，湖南省抗癌协会靶向治疗专委会副主任委员，结直肠癌专委会副主任委员等学术职务。在国内外杂志公开发表论文10余篇。

擅长：胃癌、结直肠癌、食管癌、胰腺癌等消化道肿瘤，以及肾癌、膀胱癌、前列腺癌等泌尿系肿瘤的化疗、靶向治疗、免疫治疗等内科治疗，尤其擅长神经内分泌肿瘤内科治疗，并开设了神经内分泌肿瘤专科门诊。

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