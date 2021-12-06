网红书店相继关店：光靠“颜值”救不了实体书店

近日，网红书店言几又因深陷关店风波再次受到关注。在关停北京、成都、西安的部分门店后，言几又又相继关闭了深圳、广州的多家门店。战略调整中的言几又或许已认识到：光靠“颜值”救不了实体书店，网红书店不能仅仅停留在吸引消费者前来拍照“打卡”的阶段，还得真正找到可持续的盈利模式。

实体书店持续盈利，需要政府鼓励扶持实体书店发展，也需要社会各界鼎力支持，更需要实体书店自身自强自立，大胆创新经营模式，寻找新的发展路径。

实体书店纷纷打破传统的卖书方式，变身为兼具教育、展览、休闲等功能的复合空间，由此吸引更多人光顾书店、购买书籍。

书店大规模关店是一节生动的“市场课”。关店是市场行为，也再次证明把实体书店这个“文化地标”打造好，需要全社会的大力支持，更需要书店在经营模式、服务方式、阅读体验等全方位无止境的创新，让实体书店融入更丰富多元的文化元素，探索可持续的盈利模式，才能让实体书店走出困境。（孙维国）