内蒙古满洲里精细化开展隔离管控

为实现人员“应检尽检”“应隔尽隔”，内蒙古自治区满洲里市于12月5日启动全覆盖“清底数、清核酸、清密接”行动。“请问家中有几口人？是否有密接、次密接人员？是否全都完成7次核酸采样？”疫情防控人员逐门逐户敲门核对，对社会面人员进行再筛查，力争用最短时间控制疫情蔓延。

满洲里市的密接人员统一乘坐转运大巴前往异地隔离。（采访对象供图）

满洲里市在新冠肺炎疫情发生至今已累计排查出密接、次密接人员上万人。为解决密接者激增和隔离场所不足的矛盾，满洲里市将内部挖掘潜力和外部支持相结合，确保“应隔尽隔”。

“满洲里市对符合条件的住宿场所进行标准化改造，全力扩增隔离场所和房间数量，提升就地隔离能力。”满洲里市委书记马强介绍说，同时还根据隔离人员的具体情况，做好医护、心理疏导、服务保障工作，坚持大众化服务和个性化服务相结合，尽量满足隔离人员的特殊需求。

在隔离点住了近一周，满洲里市民刘女士从开始的紧张失眠到现在能早睡早起，精神状态越来越好。“刚到隔离点时想得比较多，总睡不好觉。”刘女士说，“工作人员为我们做心理疏导，每天晚上还在微信群里发几段助眠的轻音乐，大家的心态都越来越平和了。”

虽然处于闭环管理中，隔离人员对工作人员是“不见其面只闻其声”，但他们仍能处处感受到来自工作人员的温暖。刘女士说，有一天自己的高血压药吃完了，中午告诉工作人员，晚上就送来了新药，有些隔离人员在饮食上有特殊需求，提出来后第二天就为他们调整了配餐。“虽然彼此见不到面，但是一点都不觉得孤单。”

随着排查出的密接、次密接人员不断增加，满洲里市内的隔离场所已十分紧张，密接人员难以及时集中隔离，社会管控压力增大。为落实好隔离管控要求，呼伦贝尔市新冠肺炎疫情防控指挥部统筹安排，将满洲里市部分密接人员转运至异地隔离。

鹰山平交路口是满洲里市的出城口，几辆贴着“疫情防控执守车”的大巴车已在这里集合，车上坐着身穿防护服、即将转运至异地隔离的密接人员。

据满洲里市公安局副局长梁邦生介绍，密接人员全程身穿防护服，由转运大巴从家门口接上，直接送到转运目的地的酒店，这个过程严格按照“全闭环、手递手、安全转运”的要求进行。

12月4日，满洲里市疫情防控人员组织密接人员转运。新华社记者 魏婧宇 摄

转运大巴内实行间隔落座，最大载客量不超过50%。每车配有一名执勤民警作为车长，进行随行保障工作。驾驶员和车长坐在驾驶区，与后面的车厢进行物理隔离，车内配有充足的防护用品、消杀用品，还设有污染物品放置区域。“所有人员做到全程防护，转运车辆在本次转运前后和下次转运前均进行严格消毒处理，转运全程实行闭环管理，确保风险可控。”呼伦贝尔市疾控中心副主任陈艳丽说。

转运大巴先到鹰山平交路口集合，公安部门在这里再次核查转运人员的核酸检测阴性证明、身份证、在转运目的地的入住信息。随后，转运大巴以10至12辆为一组开始编队，每一组均配有警车、救护车、备勤车进行保障。

12月4日，满洲里市公安局民警在鹰山平交路口对转运人员进行信息核查。新华社记者 魏婧宇 摄

“大家坐好，咱们出发啦。”转运司机郭晨一边说着一边缓缓启动大巴。11月27日满洲里市出现新冠肺炎疫情后，全市的公交、客运、旅游大巴司机迅速集结，第二天凌晨就开始参与密接人员的转运工作。郭晨说：“希望大家都能平安去、平安回，隔离结束我再接大家回来。”

满洲里市从12月2日开始异地集中隔离人员转运工作，截至12月4日，已向呼伦贝尔市其他旗县区的定点隔离场所转运5948名密接人员。（记者魏婧宇、达日罕、李志鹏、叶紫嫣）