毛群安：建设健康企业，助力健康中国

12月2日至5日，2021中国企业家博鳌论坛在海南博鳌举行。全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在开幕式致辞中提出，建设健康企业，助力健康中国。健康企业建设是健康中国战略在企业层面的具体实践，如果抓好企业这一环节，可推进职业人群得到健康保障。

全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安致辞

毛群安表示，党和政府高度重视人民健康和生命安全，作出实施健康中国战略的重大决策。十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。毛群安表示，具体到卫生健康领域，主要是群众对于健康有了更高的需求，大家不仅希望有病之后可以得到及时治疗，更希望不得病、尽可能不得大病。

“健康中国战略的目标是全民健康。全民健康是要针对每个人在每一个生命阶段都能够获得比较满意、理想的医疗卫生和健康服务。”毛群安指出，按照这样的标准，当前还有很多服务空白，需要党和政府组织推动，全社会共同参与。

企业是社会最活跃的细胞之一，要建设健康企业，助力健康中国。2019年，全国爱卫办、国家卫生健康委、工业和信息化部等七部门联合印发了《关于推进健康企业建设的通知》。毛群安表示，健康企业建设是新时期维护职业人群健康的必然要求，过去企业的健康主要是强调防治职业病，现在强调主动健康，要让企业的每一位员工都能享受到医疗和健康保障。此外，在疫情防控过程中也离不开企业的支持，当前我国疫情防控能够取得如此好的效果，离不开公众的支持，也离不开各个企业担负职工防病的任务。

“健康企业建设是实现企业经济与人的健康协调发展的有效路径，健康企业建设要围绕建立健全管理制度、建设健康环境、提供健康管理与服务、营造健康文化来开展。”对此，毛群安呼吁，广大企业家关注企业员工的健康，共同建设健康中国。

此前，中国企业家博鳌论坛已经连续举办五届，成为中国企业家共享共有的高端交流平台。本届论坛以“共谋数字时代共赢绿色发展”为主题，千余名企业家云聚此间，在思辨互鉴中飞扬智慧，在分享合作中凝聚力量，共谋“十四五”中国经济高质量发展新征程。（孙慧）