网红水果如何品质“长红”（微观）

阳光玫瑰葡萄，是多年前从国外引进的品种，因其口味脆、香、甜且具有玫瑰香味而走红市场。前段时间，一度价格高昂的阳光玫瑰却出现了价格“跳水”的现象，备受关注。

价格变化体现供求关系变化。本地货源大量上市，直接影响到阳光玫瑰的价格。据调查，2016年我国阳光玫瑰栽培面积只有几万亩，去年已扩种到80万亩；产地也从原来集中在云南、浙江，到如今全国多点开花。栽培面积不断增长、栽培地域迅速扩大，产量增大且在特定月份集中上市，从产地到市场的运输成本变低……诸多因素共同作用下，阳光玫瑰价格应声而降。

一种水果的价格变化，牵动生产和消费两头。对种植户而言，当初“入场”主要是看中了新品种利润高、有赚头。如今价格下跌，市场竞争激烈，如何应对变化、作出调整，是很多种植户思考的问题。对消费者来说，原本物以稀为贵的水果，如今“飞入寻常百姓家”，让更多人品尝到新品种的美味。也要看到，一些价格便宜的阳光玫瑰存在甜度不够、果皮太厚等问题。如何在扩大栽培面积的同时，提高种植条件、管理技术，对供给侧提出了更高需求。

时下，我国已成为世界最大的水果生产国和消费国，2020年中国水果产量已超过2.8亿吨，人们的消费能力不断提升，水果选择也愈发丰富。从前两年的牛油果、车厘子，再到如今的阳光玫瑰，频频出现的“网红”水果，彰显着水果产业的巨大潜力。事实上，在庞大的消费市场中，多层次、多元化的需求始终存在。从这个角度看，走薄利多销的路，抑或走稀缺性、高回报的路，都能获得发展机遇。关键需要水果生产者明确定位、差异发展，避免盲目跟风。

口味会变，风口会变，品质才是真正的立身之本。以阳光玫瑰为例，其高价格源自高品质，而高品质既体现于品种优势，也体现于栽培管理、病害防治、市场监管等各个环节的精益求精，造就了其在颜色、香味、串型、颗粒均匀度等方面的优势。对水果种植者而言，由于种植有一定周期，不能寄希望于“啥价高种啥”的生产方式，而应该把品种培优、品质提升、品牌打造作为目标，以高标准助推高质量。

围绕水果价格和品质的讨论，折射出人民日益增长的美好生活需要。“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调加快发展现代农业，为水果种植业带来新的机遇。从建设种植示范基地、拓宽市场优势，到引入智慧元素、确保精细化管理，各地以实践探索不断推动水果产业实现更高质量发展，必将更好满足群众需要。

《 人民日报 》（ 2021年12月06日 05 版）