全国妇联组织巾帼志愿者服务社区“一老一小”

本报北京12月4日电（记者王海磬）在12月5日国际志愿者日前夕，全国妇联于4日在京组织机关党员干部以巾帼志愿者身份，聚焦“一老一小”，深入北京市东城区西总布社区为群众办实事。

活动中，全国妇联为全国妇联巾帼志愿服务总队、西总布社区巾帼志愿服务队授旗，并向群众代表赠送巾帼志愿服务文创产品。党员干部走进社区老人家庭，为老人送去关爱。

全国妇联联合北京市东城区妇联共同实施“‘记忆包裹’阿尔兹海默症筛查干预项目”等10个巾帼志愿服务项目，在互动交流环节，党员干部结合项目解答、回应社区家庭的所需所盼。

据了解，全国妇联已设立35个全国巾帼志愿阳光站，围绕关爱“一老一小”实施300多个巾帼志愿服务项目，居民可以在阳光站接受家庭教育指导、心理疏导、安全防护知识普及教育等服务以及参加提升志愿服务能力等相关培训。