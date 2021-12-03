北京市疾控致信老年人鼓励接种新冠疫苗

昨日，北京市疾控中心发布《北京疾控致老年朋友及家属的一封信》。信中指出，截至12月1日，本市60岁及以上老年人已累计接种301万人，其中最大年龄接种者106岁，接种工作总体平稳。本着“应接尽接”“应快尽快”原则，全社会都要鼓励和支持老年人积极接种新冠疫苗。

市疾控中心在信中提到，老年人常伴有高血压、糖尿病、冠心病等慢性基础疾病，免疫力相对较弱，因此老年人群感染新冠病毒的风险更大，感染后转为重症、危重症的比例更高。研究和大规模接种数据显示，新冠疫苗可有效预防感染，显著降低重危症。专家强烈建议老年人，不仅要尽快接种全程两剂疫苗，还要在完成两剂疫苗接种6个月后及时进行加强免疫，以期获得更好的保护效果。

不少老年朋友认为自己患有慢性病长期吃药，所以不适合接种。专家一致认为，健康状况稳定、药物控制良好的慢性病人群，可以接种新冠疫苗。专家建议老年人，尽快到居家附近接种现场由专业医师为您判断是否适合接种，不要因为自行判断而错过获得疫苗保护的机会。

专家特别提醒，秋冬季是呼吸道传染病高发季节，请广大老年朋友尽快尽早接种。目前，本市各疫苗接种点均开设老年人“绿色通道”。如果老年人尚未接种新冠疫苗或完成全程接种已满6个月，请尽快接种第一针或加强针。