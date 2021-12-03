推动公立医院高质量发展（无影灯）

近日，国家卫健委和国家中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）》，明确了“十四五”时期公立医院高质量发展的8项具体行动。

公立医院是我国医疗服务体系的主体。党的十八大以来，我国公立医院资源总量和服务数量快速增加，技术水平和质量安全快速提升，在基本医疗服务提供、危急疑难重症诊疗、突发事件医疗处置和紧急救援、引领国家医学发展等方面发挥着骨干作用。当前，我国已转向高质量发展阶段，人民群众多层次、多样化医疗健康服务需求持续增长，加快提高医疗健康供给质量和服务水平，是适应我国社会主要矛盾变化、满足人民美好生活需要的要求，也是实现经济社会更高质量发展的基础。

今年5月，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》指出，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。

推动公立医院高质量发展是一项系统工程，核心是体系创新、技术创新、模式创新、管理创新。其中，“三个转变”是公立医院实现转型升级的重要路径，也是维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的治本之策。

一是发展方式从规模扩张转向提质增效。目前，我国公立医院已经到了从“量的积累”转向“质的提升”的关键期，必须把发展的着力点放在提升质量和效率上。公立医院要更加注重内涵发展、技术发展、能力水平发展、服务质量发展，提高发展的“含金量”。要加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，充分发挥优质医疗资源的辐射带动作用，提高卫生健康供给质量和服务水平。

二是运行模式从粗放管理转向精细化管理。进入新发展阶段，公立医院要善于运用现代管理理念和管理工具、管理方法、管理技术，将基于人的经验管理与基于制度和标准的循证管理相结合，进一步提升医院管理的精细化、信息化、规范化、科学化水平。借助信息化手段，将医院管理的基础精准到科室、诊疗组、每个医务人员和重点病种，科学评价绩效，引导医院回归功能定位，激发降低成本、提高效率的内生动力，使有限的医疗资源发挥最大的社会效益。

三是资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。推动公立医院高质量发展，人才是第一资源。要从保护和发展生产力的高度，把医院资源配置的重点从硬件建设转向人力资源发展，从提高薪酬待遇、拓宽发展空间、改善工作环境等方面来入手，充分调动医务人员的积极性、主动性、创造性，从解决临床重大疑难问题入手，推动原创性疾病预防诊断治疗新技术、新产品、新方案和新策略等产出，不断推动医学技术进步，为人民提供更高质量、更高水平的医疗卫生服务。

推动公立医院高质量发展，根本目的是提高人民群众的满意度。衡量公立医院发展质量高不高，关键是看人民群众满意不满意。因此，推动公立医院高质量发展，必须坚持把维护人民群众健康利益作为出发点和落脚点，进一步强化公立医院公益性，努力打造一批高水平的公立医院，提供优质高效的医疗卫生服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2021年12月03日 18 版）