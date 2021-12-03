全国已建4028个县域医共体

本报北京电 （记者熊建）国家卫健委日前就紧密型县域医共体建设试点进展有关情况举行发布会。国家卫健委基层司司长聂春雷介绍，2020年754个试点县中，符合紧密型县域医共体标准的达到535个，占比71%；截至2020年底，全国共组建县域医共体4028个。县域医共体建设在大部分省份已经取得共识，呈现全面推开的趋势。

聂春雷表示，推进县域医共体建设，让群众满足就近“看得好病”的需求，是深化医改、推进分级诊疗体系建设的重要内容。为此，2019年国家卫健委在全国启动紧密型县域医共体建设试点，确定山西和浙江2省份、其他省份567个县（市、区）共754个县（市、区）为试点县；2021年，又增加新疆维吾尔自治区为试点省份。

两年来，试点地区立足“强县域、强基层”，在医共体管理体制、运行机制、服务模式等方面深化改革、细化措施，取得积极进展和成效。

聂春雷介绍，2020年县域医共体牵头医院进一步做强专科，出院患者三四级手术比例达到42%。试点地区县域内住院人次占比78%，县域内就诊率90%，与同期非试点县患者持续外流形成鲜明对比。同年，县域医共体牵头医院平均帮助基层开展新技术、新项目11.4个，试点地区基层机构诊疗人次占比下降趋势整体出现逆转，县域内基层医疗卫生机构门急诊占比、慢病患者基层管理率达到55%和77%。