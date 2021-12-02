紧密型医共体“重塑”县域医疗资源

47分钟，这是河南一名中风者从镇卫生院接诊到转入县医院的导管室开始手术的用时。

一键呼叫、绿色通道，远程心电、远程影像、远程会诊，在患者来到医院的路上，一些与术前准备相关的检查已经做好，病人一到立马手术。

“县级医院与乡镇卫生院、村卫生室完成信息对接，保证了救治的黄金时间，今年挽救了41名心梗患者的生命，避免了53名脑卒中患者后遗症的发生。”在11月30日国家卫生健康委的例行发布会上，河南省周口市委常委、秘书长，改革办主任刘胜利道出了“与死神抢时间”的关键：通过推进紧密型县域医共体建设，医疗卫生机构实现了人财物统管、县乡村一体的集团化管理运营模式。

据介绍，自2019年国家卫生健康委启动紧密型县域医疗卫生共同体建设以来，各地从根子上入手，有的县域所有医疗卫生机构整合成一个独立法人的医疗集团，有的通过信息化支撑工程统筹联动，有的把乡镇卫生院考核结果与包干经费、院长年薪、财政补助挂钩……改变了以往医共体不够紧密的问题，形成县域一盘棋、管理一本账、服务一家人的“紧密型”架构。

从联合到“重塑”，体制机制发生根本变化

医共体前加了“紧密型”，哪里变样了？

“与以往县域医共体不同，紧密型县域医共体重点是围绕建设责任共同体、管理共同体、服务共同体、利益共同体。”国家卫生健康委基层司司长聂春雷解释，说到底，是对县域医疗卫生资源的一个系统的“重塑”！

从联合到“重塑”，医共体的体制机制发生了根本性的变化。

聂春雷坦言，“利益共同体”是紧密型县域医共体建设的核心。以医保基金为例，医保基金的支付不再以各县医院为单独主体，而是作为医共体内部医疗机构共同收益的重要来源。因此，医保费用能否节约，是所有参与单位共同的责任，能不能真正做到医共体实行医保基金的打包付费，结余留用，与每个医共体的参与单位都有关。

此外，充分利用现代信息技术，实现“人、财、物、事”统一管理等都是紧密型医共体的特点。

医疗资源下沉，老百姓在家门口看病就医

“紧密型”的优势显而易见，原来难以下沉的医疗资源，随着“一盘棋”“一本账”“一家人”的亲密度变化，变得更容易下沉。

“一体化改革盘活了县域医疗卫生资源，优化了资源配置。”山西省卫生健康委副主任张波表示，山西将县域所有医疗卫生机构整合成一个独立法人的医疗集团，实行行政、人员、资金、业务、绩效、药械“六统一”管理。一体化的格局下，县级医院医务人员能够为家庭医生团队提供技术支撑，促进了家庭医生签约服务落地落实；双向转诊通道更通畅了，老百姓在家门口看病就医，向上级医院转诊很便捷。

浙江宁波则把文章做在“数字医共体建设”上。宁波市鄞州区副区长朱晓丽介绍，区里的群众可以不出社区看名医。通过医共体总院区域远程会诊，实现就近专家会诊，检查检验结果互认共享，通过互联网药品、护理等智慧医疗，构建新型居家“医+药+护”一体化服务体系，群众可以在线问诊，药品可以配送到家，护理可以上门服务。

三级分配、利益共享，让乡村医生当好“健康守门人”

“我们落实了村医到龄退出机制，为村医缴纳养老保险，解决村医的后顾之忧。”安徽省淮北市濉溪县人民医院院长杨发武表示，紧密型医共体发挥作用，一定要提高县、乡、村三级医疗机构医务人员的积极性。

除了养老问题的解决，对于乡村医生来说，医保基金的结余留用，也让他们有了稳定的收入，不再“打游击”。“我们建立三级分配、利益共享的医保基金使用机制。”杨发武介绍，将医保基金打包给医共体，结余按6∶3∶1比例进行三级分配，2017年以来县医院医共体打包资金连续四年结余达到9439.46万元。

在紧密型县域医共体中，乡村医生“健康守门人”的角色更加明晰，在慢病、健康管理中也发挥着越来越重要的作用。

2021年濉溪县再次试点费用引导“健康管理”的新举措。据介绍，常见慢性病医保支付费用由卫生院按人头包干使用，结余按照县乡村2∶5∶3比例留用。从结余占比来看，不难看出新政策对于乡卫生院、村卫生室的资金倾斜。

同时，基层求才若渴，更加注重人才培养。“我们鼓励并资金支持县乡村医务人员参加或外出进修学习，卫生院进修轮训249人次，村医进修101人次。”杨发武说，县政府专门统筹了350万元医师培训统筹资金，当资金低于50万元后会再启动新一轮筹资。