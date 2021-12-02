中国完成新冠疫苗全程接种超11亿人

本报北京12月1日电 （记者王美华）国务院联防联控机制近日就进一步做好新冠病毒疫苗接种有关情况举行发布会。会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至11月29日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗逾24.998亿剂次，完成全程接种的人数超过11亿。

截至11月30日，包括中国香港在内的全球多地已监测到奥密克戎变异株的流行或输入，中国其他省市尚未发现该变异株的输入。中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，奥密克戎变异株存在多个重要的氨基酸突变位点，但这些突变位点叠加一起是否进一步导致免疫逃逸，现在还不清楚。

“针对奥密克戎变异株，中国已做好了包括灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗等多条技术路线的前期技术储备和研究，部分企业相关前期设计已经开始。”许文波介绍，中国主流核酸检测试剂能够有效检出奥密克戎变异株。