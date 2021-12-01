守护大众健康 平安保险好生活举办健康节

“在我二十多年的运动生涯里，收获到的不只是奥运金牌的荣誉，还有运动的快乐和健康的体魄。”“每天我都会带着你进行两分钟的简单运动，不要走开哦！”最近，举重世界冠军吕小军多了一个新身份——平安保险好生活健康大使，用十八个活力健身操和“平安好生活”APP每日打卡活动，带领大众解锁科学健身模式，倡导积极运动的健康生活方式。据悉，目前共有72万人参与打卡活动。

近年来，“全民健身”备受关注。《健康中国行动（2019—2030年）》提出，努力打造百姓身边“15分钟健身圈”，让想健身的群众有适当的场所。推行公共体育设施免费或低收费开放，确保公共体育场地设施和符合开放条件的企事业单位体育场地设施全部向社会开放。

今年7月发布的《全民健身计划（2021－2025年）》也提出，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

“一张瑜伽垫、拿一个水瓶充当哑铃，或者是在办公室里一个平方米的空地，鼓励大家先动起来，放松肩颈、拉伸腰背，做到工作健康两不误。”平安保险好生活相关负责人表示。

对此，平安保险好生活携手吕小军推出十八个适合居家、办公场所完成的简单运动系列短视频，并邀请吕小军做出健身示范动作。每条视频时长在两分钟左右，方便大众利用碎片时间参与科学健身，打造健康、科学的生活方式。

平安保险好生活相关负责人介绍，对于如何让大众养成良好的健康生活习惯，平安保险好生活一直在“动脑筋”，最终决定设立每日打卡机制，邀请用户参与领取每日走路6000步、和吕小军一起做健身操、制定戒烟计划等每日任务，用实际行动号召大众一起运动。

该负责人还提出，用户只要参与打卡就能领取初始保额5000元的免费重疾险。坚持打卡后，还可在承保100种重大疾病权益不变的前提下，提升保额最高至5万元。

此外，据了解，依托平安集团医疗生态圈优势，平安保险好生活通过“线上+线下”联动，为用户带来一系列省心、省时、省钱的健康管理服务。例如，提供7*24小时三甲医院专家医生在线值守服务，患者可以使用图文、视频等多种问诊方式；“平安好生活”APP已接入多家三甲医院专业团队，覆盖全国多地并提供免费体检报告解读；该APP还提供1对1专属医生服务，并且在线购药服务覆盖全国超50000家线下门店。

“本次健康节活动的最终目的是希望打造‘保险+管理式健康’模式，推动保险由‘被动保障’向‘主动健康’转变。下一步，平安保险好生活将紧扣健康生活主题，以人民为中心，全面守护大众健康，助力提高公众的幸福感和获得感。”平安保险好生活相关负责人说。