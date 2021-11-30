中国防控策略对奥密克戎变异株仍有效

本报北京11月29日电 （记者王美华）据国家卫健委网站消息，针对新冠病毒奥密克戎变异株，国家卫健委组织中国疾控中心专家就有关问题进行了解答，其中提到，与其他“关切变异株”相比，目前尚不确定奥密克戎变异株传播力、致病性和免疫逃逸能力是否更强，相关研究在未来的几周内将得到初步结果。但目前已知的是，所有变异株都可能导致重症或死亡，因此预防病毒传播始终是关键，新冠疫苗对减少重症和死亡仍然有效。

专家指出，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。上述措施将有利于及时发现可能输入我国的奥密克戎变异株。

世界卫生组织建议各国加强新冠病毒的监测、报告与研究工作，采取有效的公共卫生措施阻断病毒传播；建议个人采取的有效预防感染措施包括：公共场所至少保持1米距离、佩戴口罩、开窗通风、保持手清洁、对着肘部或纸巾咳嗽或打喷嚏、接种疫苗等，同时避免去通风不良或拥挤的地方。