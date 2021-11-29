新冠病亡率：未接种高出完全接种十多倍

据英国《新科学家》杂志网站近日报道，美国疾病预防控制中心近日公布的数据表明，美国未接种疫苗人群死于新冠病毒的几率是完全接种人群的14倍，且新冠病毒检测呈阳性几率是后者的6倍。

美国疾病预防控制中心主任罗谢尔·沃伦斯基22日在白宫新闻发布会上指出，尽管美国有1.964亿人已经完全接种了新冠疫苗，而且有3600多万人已经注射了加强针，但仍有4700多万成年人以及1240万青少年尚未完全接种新冠疫苗。

英国牛津大学疫苗团队负责人安德鲁·波拉德说，英国也出现了类似情况，医院里很多正在与新冠病毒苦苦搏斗的人“大部分都未接种新冠疫苗”。此外，新冠感染病例也在不断增加，专家们预测，冬季可能会出现一波感染高峰。

沃伦斯基称，尽管存在一些突破性感染导致新冠患者出现重症的病例，但总的来说，在观察住院率时，未接种新冠疫苗的成年人的住院率是接种疫苗的成年人的9倍，而且，未接种疫苗者们不断感染病毒导致更多人住院甚至病亡。