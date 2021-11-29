读贵报11月28日评论《被精准“算计”谁都可能“沉迷”》，我觉得“老年人沉迷网络的一些客观因素中”，缺少子女陪伴就是一个重要因素。如今很多农村子女和父母分居已成常态，且比例越来越高。一些子女为少来几趟，教年纪大的父母使用智能手机、下聊天娱乐工具。手机广告经常推送，老人一不小心点开，就容易被各种“算计”。

老人无聊寂寞就很容易被网络上的热闹吸引。我认识的一个老阿姨，生活几乎不能自理，她经常聊微信、天天看抖音直播，有时还要我帮她网上买东西。她的子女非常有钱，但一年来不了几次。

加强新时代老龄工作的意见中，鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活，履行赡养义务、承担照料责任，这点需要制度上保障、技术上落实。比如出台奖惩措施，对不履行赡养义务的给予一定限制，让主动养老尽孝成为必选项。养老不能完全推给社会，社会化养老代替不了子女的情感付出。有了子女热乎乎的陪伴，老人一定会远离冷冰的手机，从而减少各种上当受骗。